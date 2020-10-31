В МИД назвали сроки запуска открытого неба с Евросоюзом

Открытое небо с ЕС может заработать в 2021 году / Reuters

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует подписать соглашение о совместном авиационном пространстве с Евросоюзом в 2021 году.

В интервью НВ дипломат подчеркнул достижение на последнем саммите ЕС важных стратегических договоренностей для развития европейской интеграции

"Что касается общего авиационного пространства, то если не произойдет никаких форс-мажоров, то в следующем году мы его подпишем. По соглашению об ассоциации, то соглашение будет двигаться только вперед", - заверил министр.

По словам Кулебы, МИД сейчас предпринимает ряд важных шагов для упрощения визового режима с Великобританией.

"Полный безвизов с Британией, такой, какой мы имеем сейчас с ЕС, не на повестке дня. А вот либерализацией визового режима, упрощением, оптимизацией визовых процедур МИД непосредственно занимается. Думаю, у нас будет нормальный результат", - подытожил он.

Как известно, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что в Украину будет направлена комиссия для оценки выдачи виз украинцам. Однако упрощать визовый режим для украинцев Лондон не спешит. А для граждан Великобритании в Украине действует безвиз.