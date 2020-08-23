В МИД не согласны с отчетом Ирана по катастрофе МАУ

В МИД отреагировали на расследование Ирана по катастрофе МАУ / Reuters

В Министерстве иностранных дел намерены приложить максимум усилий для привлечения к международной правовой ответственности виновных в катастрофе самолета авиакомпании МАУ возле Тегерана.

Как заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в комментарии Радио Свобода, опубликованное иранское расследование подтверждает, что самолет был абсолютно исправен, пилоты действовали в соответствии с инструкциями.

По словам дипломата, иранцы признали, что рейс получил все необходимые согласования на вылет от иранской военной и гражданской администраций. Поэтому украинская сторона будет требовать компенсаций всем пострадавшим сторонам.

"Мы надеемся, что иранская сторона даст нам гораздо больше информации во время следующего раунда переговоров, какими бы горькими эта информация и правда не были", - добавил он.