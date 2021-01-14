В МИД уточнили, в какие страны мира можно уехать украинцам

По словам руководителя МИД Дмитрия Кулебы, количество стран, в которые разрешен въезд украинцам, заметно увеличилось в последнее время.
Люди с украинскими паспортами могут выезжать из Украины в 83 страны мира ‒ те, в которых не действуют жесткие карантинные ограничения на въезд по причине пандемии коронавируса COVID-19. Об этом в рамках онлайн-брифинга заявил руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба.
"МИД и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы несмотря на все трудности, вызванные пандемией коронавируса, украинцы могли путешествовать по миру", – сказал он. По словам Кулебы, по сравнению с концом декабря 2020 года количество стран, куда могут выехать украинцы, увеличилось сразу на два десятка.
Дипломат утверждает, что такие путешествия должны осуществляться с неукоснительным соблюдением всех правил и со всеми гарантиями безопасности для украинцев.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Согласно протоколу Минздрава, если гражданин Украины возвращается из государства, внесенного в "красный" перечень по коронавирусу, то должен самоизолироваться на две недели (и использовать мобильное приложение Дій вдома).
- Самоизоляции можно избежать, если на протяжении суток после возращения на Родину сделать ПЦР-тест на COVID-19, и он покажет негативный результат.
- Сейчас в "красной" зоне находятся 78 государств. В том числе: Россия, Беларусь, Болгария, Бельгия, Тунис, Норвегия, Армения, Объединенные Арабские Эмираты, Канада, Молдова, Франция Испания.