В МИД уточнили, в какие страны мира можно уехать украинцам / УНИАН

Люди с украинскими паспортами могут выезжать из Украины в 83 страны мира ‒ те, в которых не действуют жесткие карантинные ограничения на въезд по причине пандемии коронавируса COVID-19. Об этом в рамках онлайн-брифинга заявил руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"МИД и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы несмотря на все трудности, вызванные пандемией коронавируса, украинцы могли путешествовать по миру", – сказал он. По словам Кулебы, по сравнению с концом декабря 2020 года количество стран, куда могут выехать украинцы, увеличилось сразу на два десятка.

Дипломат утверждает, что такие путешествия должны осуществляться с неукоснительным соблюдением всех правил и со всеми гарантиями безопасности для украинцев.

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