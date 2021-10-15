В Минцифре рассказали, как избавят украинцев от нужды собирать сотни справок

Дия / https://diia.gov.ua/

Планируется, что уже в ближайшее время сотни услуг по выдаче справок также перестанут существовать благодаря приложению Дія.Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

"Даже название услуги по получению паспорта гражданина может отличаться каким-то словом - то ли "заказ", то ли "изготовление" паспорта. Вроде бы одно и то же, но получается, что это разные строки. Во-вторых, есть часть услуг, у которых аудитория не более нескольких десятков или сотен в год, что свидетельствует о том, что эта услуга "умирает" как таковая, на нее нет спроса и, возможно, нужно вообще забыть о ее существовании, переделать "нормативку" и избавить от хлопот людей. И, соответственно, какие-то такие вещи будут также этим путем доведены до 100% онлайн государственных услуг", ‒ сказал он.

Как говорит Баник, в Минцифре категорически против того, что украинцы совершали множество поездок за справками.

"В дополнение к тому, услугами в государстве является выдача справок, выписок и тому подобного. То есть, когда человек берет справку в одном месте и должен пойти за услугой в другое государственное учреждение. Мы категорически против, чтобы человек ездил куда-то со справками и за справками - поэтому и есть история про paperless. Соответственно, уничтожая справки в пользу того, что вместе с заместителями министра по цифровой трансформации мы строим обмен данными между государственными реестрами и учреждениями, все эти десятки, сотни услуг по выдаче справок также перестанут существовать", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее Мстислав Баник напомнил, что в Украине с 23 августа приравняли документы электронные цифровые документы к физическим. Если компании отказывают гражданам в приеме цифровых документов, они могут вызвать полицию, которая зафиксирует нарушение.