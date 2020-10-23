В Минфине ответили, когда стоит ждать транш от МВФ для Украины

В профильном ведомстве утверждают, что сотрудничество с МВФ пока идет по четкому графику.
У Международного валютного фонда (МВФ) нет претензий к тому, как Украина выполняет договоренности относительно структурных маяков действующей программы stand-by.
Об этом сообщают представители пресс-службы Минфина со ссылкой на интервью, которое дал заместитель руководителя ведомства по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук. По словам чиновника, ранее были определенные беспокойства по поводу сотрудничества в МВФ (после отставки руководителя Нацбанка Якова Смолия). Но на данный момент все нормализовалось.
"Есть новый глава Нацбанка, мы видим, что система работает стабильно, все нормально, никаких изменений в банковском секторе от смены персоналий не произошло. То есть новый менеджмент НБУ придерживается определенного курса, независимый Нацбанк работает как работал", ‒ заявил Драганчук.
Замминистра финансов также отметил, что у руководства МВФ хватает вопросов к решению Конституционного суда по поводу Национального антикоррупционного бюро.
"Это решение предусматривает изменения в закон о НАБУ, которые нужно внести и принять. И МВФ, конечно, наблюдает за этим процессом", ‒ заявил Драганчук.
По словам замминистра, никаких препятствий для того, чтобы Украина могла получить транш до конца нынешнего года, пока нет.
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Кредит от МВФ - что было ранее:
- 9 июня нынешнего гола Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил кредитную программу stand-by для Украины объемом в 5 миллиардов долларов.
- Руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин объяснил, как решение МВФ предоставить официальному Киеву транш кредита повлияет на курс доллара в Украине.