В Минфине ответили, когда стоит ждать транш от МВФ для Украины / Reuters

У Международного валютного фонда (МВФ) нет претензий к тому, как Украина выполняет договоренности относительно структурных маяков действующей программы stand-by.

Об этом сообщают представители пресс-службы Минфина со ссылкой на интервью, которое дал заместитель руководителя ведомства по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук. По словам чиновника, ранее были определенные беспокойства по поводу сотрудничества в МВФ (после отставки руководителя Нацбанка Якова Смолия). Но на данный момент все нормализовалось.

"Есть новый глава Нацбанка, мы видим, что система работает стабильно, все нормально, никаких изменений в банковском секторе от смены персоналий не произошло. То есть новый менеджмент НБУ придерживается определенного курса, независимый Нацбанк работает как работал", ‒ заявил Драганчук.

Замминистра финансов также отметил, что у руководства МВФ хватает вопросов к решению Конституционного суда по поводу Национального антикоррупционного бюро.

"Это решение предусматривает изменения в закон о НАБУ, которые нужно внести и принять. И МВФ, конечно, наблюдает за этим процессом", ‒ заявил Драганчук.

По словам замминистра, никаких препятствий для того, чтобы Украина могла получить транш до конца нынешнего года, пока нет.

Читайте такжеМВФ в очередной раз кинул Украину

Кредит от МВФ - что было ранее: