В Минобороны прояснили вопрос с назначением журналиста Бутусова

В Минобороны позвали Бутусова на собеседование на 10 декабря / Фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины приглашает журналиста Юрия Бутусова на собеседование в четверг, 10 декабря. Кадровые службы проведут с ним беседу на предмет того, соответствуют ли его знания требованиям должностей в ведомстве. Также Бутусову обещают провести курс по ликвидации безграмотности и рассказать о разделении полномочий ведомства и Генштаба.

Как утверждают в пресс-службе Минобороны, заявление Бутусова об отсутствии контактов с кадровиками ведомства "не делает ему чести", так как с журналистом уже была проведена беседа.

"Сознательное введение Юрием Бутусовым общественности в заблуждение относительно отсутствия контакта с представителями Департамента кадровой политики Минобороны не оказывает ему чести. Ведь вчера было определено уполномоченное лицо и оставлен телефон для контакта в любое удобное для соискателя время", - заверили в министерстве.Читайте такжеБутусов прокомментировал обвинения Ермака по делу вагнеровцев

Кроме того, в Минобороны пообещали провести Бутусову курс по "ликвидации безграмотности" и заявили, что его программа, опубликованная на странице автора в Facebook, свидетельствует об отсутствии у журналиста понимания границ и содержания обязанностей должностей, на которые он претендует.

В сообщении подчеркивается, что 10 декабря Бутусова ждут на собеседовании в ведомстве.

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