УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Минобороны прояснили вопрос с назначением журналиста Бутусова

9 декабря 2020, 22:35
Прослушать новость
Остановить

В ведомстве утверждают, что Юрий Бутусов не понимает функциональных обязанностей должностей, на которые претендует.

Минобороны
В Минобороны позвали Бутусова на собеседование на 10 декабря / Фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины приглашает журналиста Юрия Бутусова на собеседование в четверг, 10 декабря. Кадровые службы проведут с ним беседу на предмет того, соответствуют ли его знания требованиям должностей в ведомстве. Также Бутусову обещают провести курс по ликвидации безграмотности и рассказать о разделении полномочий ведомства и Генштаба.

Как утверждают в пресс-службе Минобороны, заявление Бутусова об отсутствии контактов с кадровиками ведомства "не делает ему чести", так как с журналистом уже была проведена беседа.

"Сознательное введение Юрием Бутусовым общественности в заблуждение относительно отсутствия контакта с представителями Департамента кадровой политики Минобороны не оказывает ему чести. Ведь вчера было определено уполномоченное лицо и оставлен телефон для контакта в любое удобное для соискателя время", - заверили в министерстве.Читайте такжеБутусов прокомментировал обвинения Ермака по делу вагнеровцев

Кроме того, в Минобороны пообещали провести Бутусову курс по "ликвидации безграмотности" и заявили, что его программа, опубликованная на странице автора в Facebook, свидетельствует об отсутствии у журналиста понимания границ и содержания обязанностей должностей, на которые он претендует.

В сообщении подчеркивается, что 10 декабря Бутусова ждут на собеседовании в ведомстве.

Юрий Бутусов новости

  • Во вторник, 8 декабря, в Минобороны Украины предложили украинскому журналисту Юрию Бутусову устроиться на работу в ведомство. Ему порекомендовали занять одну из должностей в интересующих его сферах.
  • Бутусов принял предложения ведомства и опубликовал план из 12 пунктов, которые он выразил готовность реализовать на работе в Министерстве обороны.
  • Впрочем, 9 декабря Бутусов заявил, что после публикации его программы ведомство перестало выходить на связь. По его мнению, такая позиция Минобороны свидетельствует о нежелании министерства решать серьезные проблемы.

Минобороны Украины Юрий Бутусов новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В Минобороны прояснили вопрос с назначением журналиста Бутусова». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
​Главнокомандующий ВСУ​ указал на проблему с ракетами Нептун​ для армии​Главнокомандующий ВСУ​ указал на проблему с ракетами Нептун​ для армии В Киеве водитель такси умер за рулем: неуправляемое авто вылетело на тротуарВ Киеве водитель такси умер за рулем: неуправляемое авто вылетело на тротуар Появилась подробная карта, где в Киеве воруют чаще всегоПоявилась подробная карта, где в Киеве воруют чаще всего Журналист Бутусов согласился работать в Минобороны и опубликовал программуЖурналист Бутусов согласился работать в Минобороны и опубликовал программу Кравчук заговорил об уходе из ТКГ и назвал главную причинуКравчук заговорил об уходе из ТКГ и назвал главную причину
Следующий материал

Последние новости

22:40
Удивительно: секс-эксперт рассказала, сколько должен длиться хороший секс
22:38
Выборы в США: YouTube удалит все видео о фальсификациях
22:35
В Минобороны прояснили вопрос с назначением журналиста Бутусова Видео
22:24
К чему снится измена мужа: толкование сна Видео
22:09
Арахис: польза и вред для здоровья Видео
Реклама
22:01
Мэр Одессы заболел коронавирусом Видео
21:27
"Что ты творишь?": Настя Ивлеева сменила стиль и удивила красотой в откровенном наряде
21:27
"Ужасно думать": в ВОЗ рассказали, как не подхватить COVID-19 на праздники
21:19
Зеленский сделал заявление о России и назвал условие на пути к миру на Донбассе Видео
21:04
Гороскоп на 10 декабря для всех: особое покровительство и тревожный звоночек Видео
20:57
Кабмин перечислил условия приема в вузы в 2021 году Видео
20:50
Конец коронавируса в Украине: врач назвал условие для возвращения к нормальной жизни Видео
20:42
Что с Еленой Кондулайнен после инсульта - появились подробности
20:27
Разумков поведал о графике работы Рады во время локдауна
20:08
Увольнение судей КСУ и удар по е-декларациям: Зеленский обратился к Верховной Раде Видео
20:00
Медик перечислил симптомы тяжелой формы COVID-19 Видео
19:59
История бранных слов - Николас Кейдж расскажет все о мате Видео
19:38
Кравчук сделал неожиданное заявление о плане "Б" по Донбассу Видео
19:21
4 побочных эффекта интервального голодания, на которые следует обратить внимание Видео
19:20
Милла Йовович и Пол Андерсон ответили на скандал вокруг Охотника на монстров
Реклама
19:20
В Тернопольской области упал самолет, есть жертва Видео
19:12
Ложь в е-декларациях: в ЕС выдвинули новое требование Украине Видео
18:55
У Путина ответили на отказ Турции покупать российскую вакцину от коронавируса Видео
18:50
В моду на зиму вошли замшевые сумки, которыми хочется завладеть - фото Фото Видео
18:47
Кабмин согласовал приватизацию 18 предприятий Укроборонпрома Видео
18:45
Православный календарь на декабрь 2020: День Николая, Екатерины и Андрея
18:20
Врач назвал симптом Альцгеймера, связанный с одеждой Видео
18:05
Турция отказалась от закупки российской вакцины от C0VID-19
18:04
Карантин в Украине продлен до 1 марта: стали известны детали Видео
18:04
Почему в отношениях пропадает секс: психолог назвала главные причины Видео
17:57
Создатель Робота Чаппи и Район 9 снимает фильм ужасов, о котором не говорят
17:54
Ресторанам и кафе разрешили работать дольше, но с ограничением Видео
17:13
Путина наделили пожизненной неприкосновенностью в России Видео
17:05
Солнечное затмение 14 декабря 2020: когда будет пик, и кому ждать знаковые события
17:00
В Израиле убили руководителя операции по ликвидации "отца иранской бомбы" - СМИ Видео
16:49
Новый карантин в Украине: в Кабмине сделали заявление о работе транспорта Видео
16:45
Появился рейтинг лучших сериалов 2020 от IMDb
16:06
В киевском городке Гарри Поттера споет ONUKA Видео
15:45
Иран дал заднюю в вопросе выплат семьям погибших в катастрофе МАУ - МИД Видео
15:40
Локдаун в Украине введут с начала января: Шмыгаль назвал даты Видео
Реклама
14:57
У Путина раскрыли новые планы по Нормандскому формату Видео
14:22
Тони Блэр призвал Украину во всём советоваться с США Видео
14:22
Поездки в условиях пандемии: назван самый безопасный общественный транспорт Видео
14:02
Европейский Союз выделил Украине транш на 600 миллионов евро - Шмыгаль Видео
13:56
Инфекционист объяснил, почему умирают испытатели вакцины от коронавируса Видео
13:36
Отличный крем-суп с брынзой и цветной капустой – рецепт от диетолога Видео
13:16
Синоптические армии наломают дров в Украине, их бой скажется на самочувствии Видео
13:05
У  Путина жестко отреагировали на резолюцию ООН по Крыму Видео
12:42
Королева Елизавета II впервые собрала семью на карантине - трогательные кадры Видео
12:16
В Москве исключили встречу Зеленского, Путина, Меркель и Макрона в ближайшее время Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять