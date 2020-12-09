В Минобороны прояснили вопрос с назначением журналиста Бутусова

В ведомстве утверждают, что Юрий Бутусов не понимает функциональных обязанностей должностей, на которые претендует.
Министерство обороны Украины приглашает журналиста Юрия Бутусова на собеседование в четверг, 10 декабря. Кадровые службы проведут с ним беседу на предмет того, соответствуют ли его знания требованиям должностей в ведомстве. Также Бутусову обещают провести курс по ликвидации безграмотности и рассказать о разделении полномочий ведомства и Генштаба.
Как утверждают в пресс-службе Минобороны, заявление Бутусова об отсутствии контактов с кадровиками ведомства "не делает ему чести", так как с журналистом уже была проведена беседа.
"Сознательное введение Юрием Бутусовым общественности в заблуждение относительно отсутствия контакта с представителями Департамента кадровой политики Минобороны не оказывает ему чести. Ведь вчера было определено уполномоченное лицо и оставлен телефон для контакта в любое удобное для соискателя время", - заверили в министерстве.Читайте такжеБутусов прокомментировал обвинения Ермака по делу вагнеровцев
Кроме того, в Минобороны пообещали провести Бутусову курс по "ликвидации безграмотности" и заявили, что его программа, опубликованная на странице автора в Facebook, свидетельствует об отсутствии у журналиста понимания границ и содержания обязанностей должностей, на которые он претендует.
В сообщении подчеркивается, что 10 декабря Бутусова ждут на собеседовании в ведомстве.
Юрий Бутусов новости
- Во вторник, 8 декабря, в Минобороны Украины предложили украинскому журналисту Юрию Бутусову устроиться на работу в ведомство. Ему порекомендовали занять одну из должностей в интересующих его сферах.
- Бутусов принял предложения ведомства и опубликовал план из 12 пунктов, которые он выразил готовность реализовать на работе в Министерстве обороны.
- Впрочем, 9 декабря Бутусов заявил, что после публикации его программы ведомство перестало выходить на связь. По его мнению, такая позиция Минобороны свидетельствует о нежелании министерства решать серьезные проблемы.