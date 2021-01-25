В Минобороны рассказали, в каких областях школьники полноценно вернулись к учебе

Страна начинает оправляться от жесткого коронавирусного карантина - в плане школьного образования в первую очередь.
С 25 января 2021 года, в связи с тем, что в Украине закончился жесткий коронавирусный локдаун и начал снова действовать адаптивный карантин, большинство детских садов и школ вновь начали работать в обычном режиме. Об этом написал руководитель Министерства образования Сергей Шкарлет на своем Telegram-канале.
В каких областях ученики вернулись за парты:
- Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Волынской, Донецкой, Черниговской, Ивано-Франковской, Житомирской областях и Киеве.
- Также от 91 до 99% школ вернулись к такому формату обучения в Черкасской, Луганской, Сумской, Киевской и Николаевской областях. При этом в городе Николаев, Херсонской, Винницкой и Харьковской областях будут учиться очно только ученики 1-4, 9 и 11 классов, остальные - по смешанной форме.
- От 70% до 58% школ работают очно и в Черновицкой, Запорожской, Кировоградской областях.
В каких областях ученики учатся смешанно или дистанционно:
- В Полтавской области преобладает смешанная и дистанционная формы обучения. В Тернопольской области ученики младших классов посещают уроки в обычном режиме, а школьники 5-11 классов учатся по смешанной форме.
- При этом в Ровенской, Львовской и Закарпатской областях преимущественно очная и смешанная, частично – дистанционная формы обучения.
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Возобновление учебного процесса в школах:
- Ранее глава МОН Сергей Шкарлет заявил о том. что после завершения жесткого карантина ученики 9 и 11 классов в случае благоприятной эпидемиологической ситуации смогут вернуться к полноценному обучению в школах.
- Возвращение учеников 9-х и 11-х классов к полноформатному обучению является крайне необходимым и важным. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в каждой отдельной области.
- В случае, если в регионе будут повышены показатели, ученики будут учиться по смешанной форме обучения.
Автор: Дмитрий Видоменко