В Минобороны рассказали, в каких областях школьники полноценно вернулись к учебе

В Минобразования рассказали, в каких областях школьники полноценно вернулись к учебе / Reuters

С 25 января 2021 года, в связи с тем, что в Украине закончился жесткий коронавирусный локдаун и начал снова действовать адаптивный карантин, большинство детских садов и школ вновь начали работать в обычном режиме. Об этом написал руководитель Министерства образования Сергей Шкарлет на своем Telegram-канале.

В каких областях ученики вернулись за парты:

Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Волынской, Донецкой, Черниговской, Ивано-Франковской, Житомирской областях и Киеве.

Также от 91 до 99% школ вернулись к такому формату обучения в Черкасской, Луганской, Сумской, Киевской и Николаевской областях. При этом в городе Николаев, Херсонской, Винницкой и Харьковской областях будут учиться очно только ученики 1-4, 9 и 11 классов, остальные - по смешанной форме.

От 70% до 58% школ работают очно и в Черновицкой, Запорожской, Кировоградской областях.

В каких областях ученики учатся смешанно или дистанционно:

В Полтавской области преобладает смешанная и дистанционная формы обучения. В Тернопольской области ученики младших классов посещают уроки в обычном режиме, а школьники 5-11 классов учатся по смешанной форме.

При этом в Ровенской, Львовской и Закарпатской областях преимущественно очная и смешанная, частично – дистанционная формы обучения.

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Возобновление учебного процесса в школах: