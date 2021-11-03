В Украине начнут забирать автомобили у "водителей-гонщиков": что известно

В Украине у неплательщиков штрафов будут забирать авто / ua.depositphotos.com

У водителей-должников, не уплачивающих штрафы за существенное превышение скорости на городских автодорогах – будут забирать автомобили, заявили в министерстве юстиции.

По словам заместителя ведомства Андрея Гайченко, толчком к такому радикальному решению стало недавнее смертельное ДТП с Infiniti в Харькове, когда несовершеннолетний гнал на красный свет и сбил легковушку. Тогда один человек погиб, еще трое оказались в больнице.

Тогда выяснилось, что подростку, который не может иметь водительское удостоверение, машину купила мать. Парень не раз в городе нарушал скоростной режим и не обращал внимания на замечания и протоколы полиции.

Пока условной "цифрой реагирования" выбрано превышение скорости в 150 км в час. Исполнители при наличии законных оснований будут инициировать и проводить совместно с работниками МВД изъятие за долги автомобилей таких нарушителей скоростного режима.

"Если человек позволяет себе ездить по городу со скоростью более 150 км/ч, то он должен за это отвечать. Особенно при условии, что она не только нарушает скоростной режим, но и не платит штрафы по таким превышениям. Водители с такой манерой передвижения подвергают опасности обычных граждан", – подчеркнул Андрей Гайченко.

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Еще одно резонансное ДТП произошло в 2017 году там же – в Харькове, тогда погибли шесть пешеходов. Именно в этом городе, говорят в Минюсте, исполнительная служба и начнет изымать автомобили у неплательщиков штрафов.

Далее эту инициативу перенесут в столицу, а потом такое наказание будет действовать по всей Украине.

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