В Минздраве назвали области, которые первыми выведут из "красной" зоны карантина

Виктор Ляшко / УНИАН

Украинское Министерство здравоохранения обратилось к правительству с просьбой вывести два региона из "красной" зоны коронавирусного карантина. Об этом в украинском телеэфире заявил руководитель медицинского ведомства Виктор Ляшко.

"Мы действительно фиксируем спад количества случаев коронавирусной болезни, количества госпитализаций, увеличение количества выздоровевших, которые выписываются из больниц", - сказал чиновник.

По словам Ляшко, пик третьей волны коронавируса COVID-19 уже прошел, и часть регионов страны можно выходить из красной зоны.

"Минздрав подал в Кабмин просьбу о переводе из красного уровня эпидемической опасности двух регионов - Луганской и Львовской области. Поскольку они по индикаторам уже вышли в желтый уровень опасности. Я думаю, что в ближайшее время будет созвана Комиссия по ТЭБ и ЧС, которая рассматривает эти вопросы", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что Минздрав работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине в Украине.

Речь идет о требовании прохождения полного курса вакцинации от коронавируса для работников и посетителей заведений в желтой зоне.

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