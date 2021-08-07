В Минздраве рассказали, где можно получить международный сертификат о вакцинации

Украинский аналог полностью соответствует европейским требованиям. / Reuters

Международные сертификаты о вакцинации от коронавируса в Украине уже доступны и получить их может каждый, кто привился двумя дозами у своего семейного врача, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Так, по словам главы Минздрава, в Украине все вакцины признаны ВОЗ, поэтому на каждую из них семейный врач обязан выдать международный сертификат о проведении вакцинации. Ляшко объяснил, что некоторые врачи считают, что этот документ должен быть напечатан только на желтой бумаге. Однако это не так.

"Не на желтом бланке, как ищут. А распечатка с печатью врача и учреждения. Все. Это международный сертификат, который признается, поскольку он предусмотрен международными медико-санитарными правилами", – сказал Ляшко в эфире канала "1+1".

Что же касается электронного сертификата, то на данный момент он проходит бета-тестирование и вскоре будет доступен в приложении "Дия". По такому сертификату вакцинированным украинцам можно будет свободно путешествовать в страны ЕС, говорит министр.

Ранее Ляшко призвал украинцев вакцинироваться против коронавируса, чтобы избежать нового локдауна осенью. Как говорит глава Минздрава, школы в Украине в новом учебном году закрывать не планируют, даже в случае значительного распространения коронавируса и попадании региона в "оранжевую" или "красную" зоны карантина

Впрочем, речь идет лишь о том, где 80% учителей будут вакцинированы против коронавируса. Такие же правила будут действовать и для учреждений культуры. Сейчас в Украине есть 6 млн доз вакцин разных производителей. Поэтому глава Минздрава призывает украинцев вакцинироваться против коронавируса и обезопасить себя от тяжелого течения и смерти.