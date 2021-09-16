В Минздраве рассказали, с какими симптомами детям запрещено ходить в школу

Детей с температурой пускать в школу нельзя / Фото pixabay.com

Легкий кашель или насморк, как симптомы, которые остались после перенесенного заболевания, не являются угрозой. Поэтому при таких признаках ОРВИ школу или детсад посещать можно.

Об этом сообщает Минздравоохранения. Также в ведомстве объяснили, с какими симптомами учебные заведения посещать не стоит.

"Если эти симптомы сопровождаются высокой температурой или появились в разгар сезона ОРВИ, то лучше оставаться дома", - сказано в сообщении.

В частности, Минздрав призывает не пускать детей в школы при следующих признаках:

высокая температура,

беспрерывный кашель,

вялость и слабость,

потеря обоняния и вкуса.

"Если у ребенка температура, у нее появилась сыпи, боли в разных частях тела и прочие симптомы, то перед посещением учебного заведения его должен осмотреть врач, который и решит, стоит ли ребенку идти на занятия", - говорят в министерстве.

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При этом, после заболевания, ребенок может вернуться к занятиям, только если у него температура не выше 37,2° и он обходится без жаропонижающих препаратов.

Напомним, доктор и известный телеведущий Евгений Комаровский предупредил родителей о новой опасной детской игре. Речь идет о сниффинге, который может стать летальным ребенка.

По словам Комаровского, сниффинг - это современная форма токсикомании, распространенная среди детей, когда они нюхают газ из зажигалок или баллонов для их заправки.