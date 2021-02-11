В МОН сделали заявление о христианской этике для школьников

В школах не будет обязательного предмета христианская этика / УНИАН

Министр образования и науки Сергей Шкарлет назвал фейком информацию о том, что министерство предложило внести в школьную программу обязательный предмет Христианская этика.

"Это неправда, это такой же фейк, как и то, что дети не попадут в 10—11 классы. Есть дисциплина Этика, в типовой образовательной программе она указана. А преподаватель или школа на основе типовой образовательной программы может формировать различные варианты этой "Этики", — сказал Шкарлет в интервью радио НВ.

По словам Шкарлета, школы сами будут формировать программу в контексте этого предмета.

Он добавил, что Министерство образования и науки получает письма по этому предмету уже полтора года — одни считают, что он необходим, другие — что недопустим.

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