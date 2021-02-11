В МОН сделали заявление о христианской этике для школьников

Шкарлет заявил, что школы будут сами формировать свою программу в контексте этого предмета.
Министр образования и науки Сергей Шкарлет назвал фейком информацию о том, что министерство предложило внести в школьную программу обязательный предмет Христианская этика.
"Это неправда, это такой же фейк, как и то, что дети не попадут в 10—11 классы. Есть дисциплина Этика, в типовой образовательной программе она указана. А преподаватель или школа на основе типовой образовательной программы может формировать различные варианты этой "Этики", — сказал Шкарлет в интервью радио НВ.
По словам Шкарлета, школы сами будут формировать программу в контексте этого предмета.
Он добавил, что Министерство образования и науки получает письма по этому предмету уже полтора года — одни считают, что он необходим, другие — что недопустим.
Образование - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее появилась информация, что с 2021 года исчезнет старшая школа - большинство школ лишится права принимать на учебу старшеклассников.
- Ученикам 10-11 классов придется заново поступать, но выбор будет невелик — из существующих средних школ лишь четверть примет старшеклассников.
- Большинству учителей придется искать работу — их услуги школам больше не понадобятся.
- После 9 класса ученики должны будут поступать на выбор: или в заведения системы профессионально-технического образования (бывшие ПТУ и техникумы), или в специализированные лицеи.
Автор: Мария Тупик