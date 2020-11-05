В Москве и "ДНР" ответили на предложение Украины по Донбассу

В РФ ждут предложений украинской делегации в письменном виде.
В Москве прокомментировали сообщение о разработке Украиной Плана совместных шагов по выходу из кризиса, о котором объявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
Собеседник РБК, близкий к российской делегации в ТКГ, заявил о том, что Москва не получала от Украины План совместных шагов по выходу из кризиса.
По словам источника, в РФ ждут предложений украинской делегации в письменном виде.
В свою очередь представитель террористической "ДНР" Наталья Никонорова заявила, что боевики не получали предложения, озвученные Кравчуком.
"Пока что не ясно — это личное мнение Кравчука или официальная позиция. Потому что все, что озвучивается [представителями украинской делегации в ТКГ] в СМИ, впоследствии часто оказывается чьим-то личным мнением. Ждем официальный документ от украинской стороны", — заявила Никонорова.
При этом она подчеркнула, что "озвученный Кравчуком план на первый взгляд противоречит документам, которые были подписаны в Минске".
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Напомним, ранее Леонид Кравчук предложил полностью прекратить конфликт и демилитаризовать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области в начале 2021 года. Это необходимо для проведения там местных выборов 31 марта.
По его словам, об этом идет речь в подготовленном украинской стороной Плане совместных шагов для Трехсторонней контактной группы.
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Минские соглашения
Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция), пишет Википедия.
В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.
Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.
В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.
Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.
РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.