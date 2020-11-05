В Москве и "ДНР" ответили на предложение Украины по Донбассу

Леонид Кравчук / УНИАН

В Москве прокомментировали сообщение о разработке Украиной Плана совместных шагов по выходу из кризиса, о котором объявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Собеседник РБК, близкий к российской делегации в ТКГ, заявил о том, что Москва не получала от Украины План совместных шагов по выходу из кризиса.

По словам источника, в РФ ждут предложений украинской делегации в письменном виде.

В свою очередь представитель террористической "ДНР" Наталья Никонорова заявила, что боевики не получали предложения, озвученные Кравчуком.

"Пока что не ясно — это личное мнение Кравчука или официальная позиция. Потому что все, что озвучивается [представителями украинской делегации в ТКГ] в СМИ, впоследствии часто оказывается чьим-то личным мнением. Ждем официальный документ от украинской стороны", — заявила Никонорова.

При этом она подчеркнула, что "озвученный Кравчуком план на первый взгляд противоречит документам, которые были подписаны в Минске".

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Напомним, ранее Леонид Кравчук предложил полностью прекратить конфликт и демилитаризовать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области в начале 2021 года. Это необходимо для проведения там местных выборов 31 марта.

По его словам, об этом идет речь в подготовленном украинской стороной Плане совместных шагов для Трехсторонней контактной группы.

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