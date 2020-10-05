В МВД назвали возможную причину масштабных пожаров на Луганщине

В МВД назвали возможные причины пожаров / Фото facebook.com/pressjfo.news

Причиной масштабных пожаров в Луганской области, которые унесли человеческие жизни, могла стать диверсия.

Об этом заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк в эфире Украина 24 в понедельник, 5 октября.

Также чиновник отметил, что ситуация с пожарами на Луганщине остается сложной.

"Было эвакуировано 150 человек. К сожалению, 11 погибших, из которых трое умерли от сердечного приступа. Причина смерти четырех устанавливается, остальные умерли от последствий пожара - задохнулись дымом, получили ожоги", - сказал Шкиряк.

По словам Шкиряка, 2,5 тысячи человек личного состава подразделений МВД и Минобороны привлечены к тушению пожара.

"Главные очаги в Луганской области уже ликвидированы, сейчас идет активная работа над локализацией одного из очагов и ликвидацией последствий пожаров. Привлечена авиация, летчики работают в очень сложных и опасных условиях, связанных не только с погодой и пожарами, но и тем, что все происходит на линии разграничения", - сказал он.

Кроме того, открыто 11 уголовных производств по разным статьям - от умышленного поджога до неосторожного обращения с огнем.

"В очередной раз мы напоминаем, что погода стала одним из факторов таких пожаров. Лично я думаю, что речь может идти и о диверсии", - резюмировал Шкиряк.