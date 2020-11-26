В Нацбанке объяснили, почему Украина не получит кредит от МВФ до Нового года

Нацбанке объяснили, почему Украина не получит кредит от МВФ до Нового года / УНИАН

До конца нынешнего года официальный Киев не получит транш Международного валютного фонда ‒ поскольку не сможет выполнить все необходимые для этого требования.

Об этом заявила в интервью Украинскому радио первый заместитель главы правления Национального банка Екатерина Рожкова. По ее словам, сотрудничество с МВФ продолжается.

"Сотрудничество с Международным валютным фондом продолжается, и это - абсолютная правда. В течение всего этого времени, с того момента, когда мы получили первый транш в рамках подписанного соглашения, мы продолжали постоянную коммуникацию с Международным валютным фондом по вопросам , которые есть в подписанном меморандуме, как они выполняются, какие есть планы и так далее", ‒ заявила чиновница.

По словам Рожковой, сама программа, в которой Украина работает с МВФ, предусматривает определенные этапы. В свою очередь, они предусматривают период, когда МВФ оценивает выполнение Украиной положенных обязательств и только после этого выделяет новый транш кредита.

"Этап, к которому мы сейчас приближаемся, это - просмотр программы. Только после него возможен и будет транш. То что сказал Тимофей Милованов - он сказал, что мы физически по времени не успеваем получить деньги в этом году. Это тоже правда, потому что существуют процедуры у Фонда, сколько времени занимает просмотр, сколько готовятся документы, когда они подаются на рассмотрение совета директоров", - подытожила она.

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