В Нацсовете рассказали о новом ударе по "каналам Медведчука"

В Украине ввели санкции против "каналов Виктора Медведчук" / УНИАН

Решением Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания подано обращение в суд по вопросу аннулирования лицензий каналов 112 Украина, ZIK и Newsone за недопуск регулятора на проверку.

Как напомнила в интервью НВ глава Нацсовета Ольга Герасимьюк, Совет нацбезопасности и обороны наложил запрет на распространение программ и на осуществление определенной деятельности каналов, руководствуясь законом о санкциях.

"Но телевизионные лицензии остаются в силе до тех пор, пока не будут отменены судом. Это как, например, у вас есть водительское удостоверение, а машины нет. Удостоверение до сих пор в кармане — оно действительно. Так и случилось, в конце концов, по лицензии ZIK и 112. Мы это сделали не на основании решения СНБО, а на основании собственных санкций", - пояснила она.

Глава Нацсовета уточнила, что по отношению каналов ZIK, 112 и NewsOne в суд поданы иски на предмет аннулирования их лицензий.

"То есть они закончатся в результате судебного решения, как только она будет объявлена. По NewsOne, то уже год как в суде находится обращение о лишении лицензии", - добавила Герасимьюк.

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Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина: