В Нацсовете рассказали о новом ударе по "каналам Медведчука"

По отношению каналов ZIK, 112 и NewsOne в суд поданы иски на предмет аннулирования их лицензий.
Решением Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания подано обращение в суд по вопросу аннулирования лицензий каналов 112 Украина, ZIK и Newsone за недопуск регулятора на проверку.
Как напомнила в интервью НВ глава Нацсовета Ольга Герасимьюк, Совет нацбезопасности и обороны наложил запрет на распространение программ и на осуществление определенной деятельности каналов, руководствуясь законом о санкциях.
"Но телевизионные лицензии остаются в силе до тех пор, пока не будут отменены судом. Это как, например, у вас есть водительское удостоверение, а машины нет. Удостоверение до сих пор в кармане — оно действительно. Так и случилось, в конце концов, по лицензии ZIK и 112. Мы это сделали не на основании решения СНБО, а на основании собственных санкций", - пояснила она.
Глава Нацсовета уточнила, что по отношению каналов ZIK, 112 и NewsOne в суд поданы иски на предмет аннулирования их лицензий.
"То есть они закончатся в результате судебного решения, как только она будет объявлена. По NewsOne, то уже год как в суде находится обращение о лишении лицензии", - добавила Герасимьюк.
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Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина:
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - 112 Украина, NewsOne и ZiK.
- Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
- В частности, речь идет об ООО Ариадна ТВ, ООО Новый Формат ТВ, ООО ТВ Выбор, ООО Общество Телерадиокомпания 112-ТВ, ООО Лидер ТВ, ООО Партнер ТВ, ООО Новости 24 часа, ООО Новые коммуникации.