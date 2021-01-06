В Одессе мужчина вломился в мебельный салон и уснул на диване

Курьезный случай произошел в Одессе в новогоднюю ночь.
В новогоднюю ночь на улице Екатерининская в Одессе мужчина взломал мебельный магазин ‒ для того, чтобы подремать на одном из диванов.
Об этом сообщает портал Vgorode со ссылкой на местную полицию. Они сообщают, что сотрудники полиции обнаружили 21-летнего одессита под утро в помещении магазина. Причем парень был удивлен обвинениями в совершении преступления. Мол, ничего не хотел воровать.
Он рассказал, что после празднования Нового года он шел к себе домой, однако по дороге увидел в витрине магазина мягкий диван, не смог сдержаться. Потому просто проник в здание, где и остался ночевать.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Под Одессой две девочки шести лет неожиданно угодили в самодельную ловушку от воров, которую отец одной из них установил в сарае собственного домовладения.
- Оба ребенка получили травмы и были госпитализированы с огнестрельными ранениями дробью.
- На место происшествия приезжала полиция, следователи ведут расследование и выясняют все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Автор: Дмитрий Видоменко