В Одессе мужчина вломился в мебельный салон и уснул на диване

В Одессе мужчина вломился в мебельный салон / 2gis.ua

В новогоднюю ночь на улице Екатерининская в Одессе мужчина взломал мебельный магазин ‒ для того, чтобы подремать на одном из диванов.

Об этом сообщает портал Vgorode со ссылкой на местную полицию. Они сообщают, что сотрудники полиции обнаружили 21-летнего одессита под утро в помещении магазина. Причем парень был удивлен обвинениями в совершении преступления. Мол, ничего не хотел воровать.

Он рассказал, что после празднования Нового года он шел к себе домой, однако по дороге увидел в витрине магазина мягкий диван, не смог сдержаться. Потому просто проник в здание, где и остался ночевать.

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