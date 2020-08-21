В Офисе генпрокурора озвучили причину Иловайской трагедии

Прокуратура заявила о масштабном прямом российском вторжении в Украину / Reuters

Офис генпрокурора Украины заявил, что более 300 украинских военных под Иловайском в августе 2014 года погибли вследствие самого масштабного прямого вторжения России.

Как отмечается в заявлении Офиса генпрокурора к шестой годовщине Иловайской трагедии, в период с 24-25 августа украинские силы попали в окружение ВС РФ и пророссийских боевиков.

Отмечается, что в это время на территории оккупированного Донбасса находились Вооруженные силы РФ, которые состояли из 3500 человек личного состава, около 60 танков, 320 бронемашин, 60 орудий, 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов.

Впоследствии, 26-28 августа, между украинской и российской сторонами начались переговоры о предоставлении безопасных коридоров для выхода украинских военных из окружения. Но Кремль не сдержал обещание - 29 августа 2014 года Генштаб РФ дал приказ расстрелять из тяжелого вооружения колонны украинских военных во время выхода из окружения. Таким образов бойцы ВСУ попали в Иловайский котел.

Следователи утверждают, что соотношение сил Украины с подразделениями ВС РФ и пророссийских боевиков оказалось не в нашу пользу. По официальным данным, в ходе боевых действий 366 украинских военных погибли, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен.

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