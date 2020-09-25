В оккупированном Крыму нечистоты сливают в крупнейшую реку

В Крыму загрязнили самую крупную речку / УНИАН

В аннексированном Крыму уровень загрязнения крупнейшей реки Салгир в пределах Симферополя в тысячу раз превышает норму. Причина этого – канализационные стоки.

Об этом сказал так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает Крым.Реалии в пятницу, 25 сентября.

"Река Салгир у нас получает практически 70 тысяч кубометров канализационных стоков. Мы заявили еще раз в федеральное правительство, чтобы все-таки в Укромном поставить современные очистные, но есть вопросы, что система очистки канализационных стоков другая. Загрязнение в пределах Симферополя по Салгиру по некоторым показателям в тысячу раз выше нормы", – сказал Аксенов время совещания по проблемам водоснабжения.

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