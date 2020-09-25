В оккупированном Крыму нечистоты сливают в крупнейшую реку

Река Салгир получает практически 70 тысяч кубометров канализационных стоков.
В аннексированном Крыму уровень загрязнения крупнейшей реки Салгир в пределах Симферополя в тысячу раз превышает норму. Причина этого – канализационные стоки.
Об этом сказал так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает Крым.Реалии в пятницу, 25 сентября.
"Река Салгир у нас получает практически 70 тысяч кубометров канализационных стоков. Мы заявили еще раз в федеральное правительство, чтобы все-таки в Укромном поставить современные очистные, но есть вопросы, что система очистки канализационных стоков другая. Загрязнение в пределах Симферополя по Салгиру по некоторым показателям в тысячу раз выше нормы", – сказал Аксенов время совещания по проблемам водоснабжения.
Засуха в Крыму - что было ранее:
- Оккупанты Крыма перекрыли земляной плотиной реку Биюк-Карасу ниже Белогорского водохранилища. Об этом сообщает Крым.Реалии во вторник, 8 сентября. Теперь из образовавшегося пруда военные качают воду на нужды Симферополя. При этом на месте проведения работ они разбили палаточный городок, задействовано много техники. Спецавтомобили с насосами качают воду в смонтированные трубопроводы.
- Бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил о том, что Москва готова заплатить за воду на полуостров. По его словам, Россия готова дать взятку в размере 1-2 миллиардов долларов чиновникам для обеспечения подачи воды в Крым.
- Как писал Главред, из-за засухи в аннексированном Россией Крыму без воды осталось 29 населенных пунктов.
- Напомним, в Симферополе в квартирах из водопроводных кранов несколько дней течет вода черного цвета.
Автор: Екатерина Трохимчук