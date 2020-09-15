В оккупированном Симферополе из крана хлынули нечистоты

В Симферополе из крана текли нечистоты

В оккупированном Симферополе из-за нарушения целостности труб в водопровод попали нечистоты из выгребных ям.

Об этом во время совещания о ситуации с водоснабжением в крымской столице в понедельник, 14 сентября, сообщил гендиректор коммунального предприятия Вода Крыма Владимир Баженов.

По его словам, инцидент произошел на улице Чонгарской, где рядом с водогоном построены частные строения.

"Участок улицы вообще не канализован, все там на выгребных ямах. Естественно, нарушили целостность нашего водовода. Мы по получению сигнала тут же отключили подачу воды. Но у людей из крана продолжала бежать жидкость, в данном случае уже не моя, а из выгребных ям", - рассказал о происшествии Баженов.

Чиновник пообещал, что в течение дня все трубы будут очищены.