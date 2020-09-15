В оккупированном Симферополе из крана хлынули нечистоты

Оккупанты пообещали разобраться с ситуацией.
В оккупированном Симферополе из-за нарушения целостности труб в водопровод попали нечистоты из выгребных ям.
Об этом во время совещания о ситуации с водоснабжением в крымской столице в понедельник, 14 сентября, сообщил гендиректор коммунального предприятия Вода Крыма Владимир Баженов.
По его словам, инцидент произошел на улице Чонгарской, где рядом с водогоном построены частные строения.
"Участок улицы вообще не канализован, все там на выгребных ямах. Естественно, нарушили целостность нашего водовода. Мы по получению сигнала тут же отключили подачу воды. Но у людей из крана продолжала бежать жидкость, в данном случае уже не моя, а из выгребных ям", - рассказал о происшествии Баженов.
Чиновник пообещал, что в течение дня все трубы будут очищены.
- Бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил о том, что Москва готова заплатить за воду на полуостров. По его словам, Россия готова дать взятку в размере 1-2 миллиардов долларов чиновникам для обеспечения подачи воды в Крым.
- Первый президент Украины, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не исключает возобновления подачи пресной воды на территорию временно оккупированного Россией Крыма. По словам политика, такая возможность должна быть предусмотрена только для рядовых жителей полуострова в случае катастрофической потребности.