В ООН 47 стран открыто назвали Россию стороной конфликта на Донбассе / Фото: Reuters

В ООН 47 стран по случаю седьмой годовщины принятия Генеральной Ассамблеей резолюции "Территориальная целостность Украины" выступили с совместным заявлением. Они признали Россию стороной конфликта на Донбассе, а не посредником.

"Несмотря на четкие требования Генеральной Ассамблеи, Российская Федерация не остановила свою временную оккупацию Крыма. Напротив, она продолжает дерзкие нарушения и злоупотребления в области прав человека, а также наращивание военного потенциала на полуострове", - говорится в заявлении ООН, сообщает МИД Украины.

Отмечается, что действия России вызвали беспокойство во всем мире, они противоречат международному праву, включая Устав ООН, а также идут вразрез с Хельсинкским заключительным актом, международным гуманитарным правом и правом в области прав человека. Попытки России узаконить попытку аннексии Крыма не есть и не будут признаны.

"Мы также решительно осуждаем продолжение Россией дестабилизации ситуации в Украине, особенно действия России в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которое свидетельствуют о пренебрежении ее обязательствами, взятыми согласно минским договоренностям", - подчеркнули в заявление.

В ООН призвали Россию немедленно прекратить оккупацию ею Автономной Республики Крым и города Севастополь и полностью выполнить соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации в Крыму.

Отметим, в резолюции, которая была принята 27 марта 2014 года, международное сообщество подтвердило свою полную поддержку суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины.

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