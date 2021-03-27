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В ООН 47 стран открыто назвали Россию стороной конфликта на Донбассе

27 марта 2021, 07:25
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Несмотря на четкие требования Генеральной Ассамблеи, Российская Федерация не остановила свою временную оккупацию Крыма, сказано в совместном заявлении.

ООН
В ООН 47 стран открыто назвали Россию стороной конфликта на Донбассе / Фото: Reuters

В ООН 47 стран по случаю седьмой годовщины принятия Генеральной Ассамблеей резолюции "Территориальная целостность Украины" выступили с совместным заявлением. Они признали Россию стороной конфликта на Донбассе, а не посредником.

"Несмотря на четкие требования Генеральной Ассамблеи, Российская Федерация не остановила свою временную оккупацию Крыма. Напротив, она продолжает дерзкие нарушения и злоупотребления в области прав человека, а также наращивание военного потенциала на полуострове", - говорится в заявлении ООН, сообщает МИД Украины.

Отмечается, что действия России вызвали беспокойство во всем мире, они противоречат международному праву, включая Устав ООН, а также идут вразрез с Хельсинкским заключительным актом, международным гуманитарным правом и правом в области прав человека. Попытки России узаконить попытку аннексии Крыма не есть и не будут признаны.

"Мы также решительно осуждаем продолжение Россией дестабилизации ситуации в Украине, особенно действия России в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которое свидетельствуют о пренебрежении ее обязательствами, взятыми согласно минским договоренностям", - подчеркнули в заявление.

В ООН призвали Россию немедленно прекратить оккупацию ею Автономной Республики Крым и города Севастополь и полностью выполнить соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации в Крыму.

Отметим, в резолюции, которая была принята 27 марта 2014 года, международное сообщество подтвердило свою полную поддержку суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины.

Война на Донбассе – о чем сообщалось ранее:

  • 26 марта российские незаконные вооруженные формирования 26 марта обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных.
  • Советник делегации Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев в связи с ситуацией намерен инициировать внеочередное заседание группы по безопасности. Переговоры планируют провести 27 марта. Ожидается ответ российской стороны.
  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
  • Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что выполнение минских договоренностей о всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе поставлено под угрозу из-за постоянных провокаций со стороны пророссийских боевиков.

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