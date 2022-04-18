В освобожденных районах Житомирщины разминировали 8 населенных пунктов – Тимошенко

В Житомирской области в районах, освобожденных от войск государства-террориста России, в настоящее время разминировано уже 8 населенных пунктов, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его данным, в Овруче и в пгт Городок уже начали устанавливать окна в жилых домах, а в селах Черняхов, Раковщина, Ризня, Малиновка и Юровка проходит восстановление крыш.

"Также в Овруче разбирают завалы уничтоженного центра занятости", - добавил заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что в Киевской области газоснабжение возобновили уже для 82 населенных пунктов, находившихся под временной российской оккупацией.