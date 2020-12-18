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В ПЦУ пояснили, почему открестились от "елки в шляпе"

18 декабря 2020, 19:45
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Епифаний остался доволен тем, что шляпу с главной елки страны все-таки сняли.

Епифаний
Епифаний пояснил, почему был против шляпы на елке / УНИАН

Глава ПЦУ митрополит Епифаний пояснил, почему церковь настаивала на том, чтобы на елке на Софийской площади была традиционная звезда, а не предлагаемая организаторами сказочная шляпа.

"Перед древней Софией зажигают новогоднюю елку. И традиционно, что каждый год на верхушке размещали звезду, которая символизирует Вифлеемскую звезду. Свет мира, который приходит в мир. А в этом году общество увидело другой, не традиционный символ. И мы как церковь уже отреагировали, когда увидели, что в обществе назрели споры. И такие споры довольно веские. И поэтому мы как церковь вынуждены были выразить свою четкую позицию, что нужно следовать традициям, а если кто-то желает изменить эти традиции, то, пожалуйста, накануне надо было устроить какое-то обсуждение всенародное, или хотя бы на уровне города Киева. Этого не было", - сказал митрополит в интервью Радио Свобода.

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Он выразил удовлетворение тем, что "организаторы сразу поняли свою ошибку и отреагировали, изменили".

"И сегодня мы будем видеть, что елка будет зажжена, и на елке будет все же традиционная звезда, которая символизирует Вифлеемский свет", - подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Елку в Киеве откроют 19 декабря в 19:00.

Главная елка страны

  • В первый день зимы в Украине начали устанавливать главную елку страны. Когда фото новогодней красавицы попало в соцсети, грянула бурная волна возмущений: многие украинцы не оценили, что вместо Вифлеемской звезды или Ангела верхушку дерева украшает шляпа из Гарри Поттера.
  • Позже представитель пресс-службы Православной церкви Украины, священник Иван Сидор раскритиковал главную новогоднюю елку Украины, которую установили на Софийской площади в Киеве.

новости Киева главная елка Митрополит Епифаний
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