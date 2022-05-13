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В Пентагоне говорят, как артиллерия ВСУ срывает продвижение оккупантов на Донбассе

13 мая 2022, 21:23

Чиновник Пентагона также рассказал о том, что между Изюмом и Славянском сейчас идут жестокие бои, но пока ни во одном из них россияне не добились успеха.

ВСУ, пушка
В Пентагоне говорят, как артиллерия ВСУ срывает продвижение оккупантов на Донбассе / УНИАН и ua.depositphotos.com

Украинская артиллерия срывает усилия России по наступлению на Донбассе. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на слова высокопоставленного представителя Минобороны США (Пентагона).

В частности, чиновник говорил, что имел в виду попытки России перебросить силы через реку Северский Донец с целью укрепления позиций на севере Донбасса.

Чиновник также сказал, что между Изюмом и Славянском сейчас идут жестокие бои, но пока ни во одном из них россияне не смогли достичь большого прогресса.

Однако, как говорит представитель Пентагона, оккупанты ценой больших потерь добились постепенных успехов к западу от Попасной.

Тот факт, что ВСУ успешно предотвратили попытки российских войск пересечь реку Северский Донец, отдельно отметили и представители разведки Британии.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины продолжают сокрушать российские оккупационные войска, которые пытаются укрепить свои позиции на острове Змеиный. Украинские защитники уже шутят, что остров Змеиный превращается в новую Чернобаевку. Было обнародовано видео уничтожения вражеского катера захватчиков типа Серна.

До того ВСУ уже били по острову Змеиный, который временно оккупировали российские военные. По информации журналиста Романа Цимбалюка, все военнослужащие ВС РФ, которые находились на острове во время нанесения удара ВСУ погибли.

Автор: Егор Бунин
viber
ВСУ Пентагон война России и Украины
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