В Польше в самом центре города зарезали 33-летнего украинца

Подозреваемому в убийстве грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
В польском городе Плоцк нашли мертвым 33-летнего украинца. В полиции утверждают, что его зарезал 32-летний согражданин из-за личной неприязни.
Как сообщает tvn24.pl, тело было найдено 7 ноября в самом центре города.
Окружная прокурор Плоцкая Малгожата Орквишевская заявила, что к убийству мужчины причастен украинец.
"Предыдущие результаты вскрытия показали, что 33-летний мужчина, гражданин Украины, скончался насильственной смертью в результате ножевого ранения в шею с повреждением крупного венозного сосуда", - добавила Малгожата Орквишевская.
За содеянное подозреваемому украинцу грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Напомним, ранее в городе Шамотулы 24-летний украинец будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбил людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.
Один из пешеходов погиб, а другой получил тяжелые травмы.
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