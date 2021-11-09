В Польше в самом центре города зарезали 33-летнего украинца

Полиция подозревает еще одного украинца / Reuters

В польском городе Плоцк нашли мертвым 33-летнего украинца. В полиции утверждают, что его зарезал 32-летний согражданин из-за личной неприязни.

Как сообщает tvn24.pl, тело было найдено 7 ноября в самом центре города.

Окружная прокурор Плоцкая Малгожата Орквишевская заявила, что к убийству мужчины причастен украинец.

"Предыдущие результаты вскрытия показали, что 33-летний мужчина, гражданин Украины, скончался насильственной смертью в результате ножевого ранения в шею с повреждением крупного венозного сосуда", - добавила Малгожата Орквишевская.

За содеянное подозреваемому украинцу грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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Напомним, ранее в городе Шамотулы 24-летний украинец будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбил людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Один из пешеходов погиб, а другой получил тяжелые травмы.

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