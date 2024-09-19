В прямом бою с врагом погиб командир спецназа Евгений Лемешенко

Евгений с первых дней войны пошел защищать Украину. Он прошел сложный отбор и стал оператором ССО.

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Евгений Лемешенко погиб в прямом бою с врагом / Коллаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/serdukus

На территории Курской области РФ в прямом бою с врагом погиб один из лучших пластунов-военнослужащих, командир элитной группы Сил Специальных Операций 29-летний Евгений Лемешенко (позывной "Печенег").

Трагическую новость сообщил в Facebook руководитель Краевого Пластового Совета, историк Юрий Юзич.

По его словам, Лемешенко был тренером по рукопашному бою и победителем многих соревнований - от фри-файта до казацких единоборств. Он прошел подготовку в военно-патриотическом клубе "Каскад".

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Пластовое юношеское обучение Евгений Лемешенко прошел в 37-м курене им. Николая Михновского. Юзич добавил, что за последнее время еще двое воспитанников этого куреня — военнослужащих — погибли из-за войны.

Евгений Лемешенко / Фото: facebook.com/serdukus

Евгений Лемешенко прошел почти все возможные подготовки пластовых воспитателей юношества, включая межкраевой лагерь "Лесная Школа", был пластовым воспитателем юношества и руководителем местной ячейки пластового движения в Фастове Киевской области.

Воспитатель Евгения Лемешенко во Всеукраинском объединении военно-патриотических организаций Юрий Пустовой рассказал, что тот с первых дней пошел защищать Украину, не прячась за бронь учителя.

"Присоединился к сообществу разведчиков, а затем, пройдя сложный отбор, стал оператором ССО (командиром группы). Евгений погиб как настоящий патриот — защищая Родину и свою семью", — отметил он.

Евгений Лемешенко / Фото: facebook.com/serdukus

Как сообщал Главред, на фронте погиб известный украинский спортсмен-тяжеловес, чемпион Европы, участник Олимпийских игр Александр Пелешенко. О смерти известного украинского спортсмена сообщили в Федерации тяжелой атлетики Украины.

Ранее Главред писал, что в боях за Украину погиб волонтер, доброволец и парамедик, подданный Великобритании и гражданин Южно-Африканской республики Питер Фуше.

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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