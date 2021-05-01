В РФ назвали число получивших двуглавый паспорт украицев

В РФ назвали количество украинцев, получивших российские паспорта / УНИАН

Большинство иностранцев, которые в 2020 году получили паспорт России, оказались гражданами Украины.

При этом почти 100% получивших гражданство РФ в прошлом году составляют выходцы из бывших союзных республик, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

"Более 98% иностранных граждан, приобретших российское гражданство в 2020 году, составляют выходцы из бывших союзных республик - 640 тысяч человек", - пояснили в МВД РФ.

Там говорят, что такое стремление обусловлено близостью территорий, общим историческим прошлым, отсутствием языкового барьера и "понятным менталитетом".

При этом большинство получивших гражданство РФ в 2020 году составляют граждане Украины (62%).

В лидерах также оказались граждане Таджикистана (10%), Казахстана (7%), Армении (5%), Узбекистана (3,5%) и Азербайджана (3,5%).

Всего в 2020 году российское гражданство получили более 656 тысяч иностранцев.

Исходя из обнародованных данных, гражданство РФ в 2020 году получили более 406 тысяч граждан Украины.

Читайте такжеВ Слуге народа предложили сажать украинцев, скрывающих паспорта РФ

Паспортизация РФ в Крыму и на Донбассе: