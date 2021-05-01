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В РФ назвали число получивших двуглавый паспорт украицев

1 мая 2021, 20:56
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98% иностранцев, приобретших гражданство РФ в 2020 году, составляют выходцы из экс-СССР.

Стало известно число украинцев, получивших паспорт РФ
В РФ назвали количество украинцев, получивших российские паспорта / УНИАН

Большинство иностранцев, которые в 2020 году получили паспорт России, оказались гражданами Украины.

При этом почти 100% получивших гражданство РФ в прошлом году составляют выходцы из бывших союзных республик, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

"Более 98% иностранных граждан, приобретших российское гражданство в 2020 году, составляют выходцы из бывших союзных республик - 640 тысяч человек", - пояснили в МВД РФ.

Там говорят, что такое стремление обусловлено близостью территорий, общим историческим прошлым, отсутствием языкового барьера и "понятным менталитетом".

При этом большинство получивших гражданство РФ в 2020 году составляют граждане Украины (62%).

В лидерах также оказались граждане Таджикистана (10%), Казахстана (7%), Армении (5%), Узбекистана (3,5%) и Азербайджана (3,5%).

Всего в 2020 году российское гражданство получили более 656 тысяч иностранцев.

Исходя из обнародованных данных, гражданство РФ в 2020 году получили более 406 тысяч граждан Украины.

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Паспортизация РФ в Крыму и на Донбассе:

  • Напомним, ранее вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил о том, что принудительная паспортизация, которую проводит российская оккупационная власть на территории Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганских областей (ОРДЛО), затронула около 2,9 млн украинцев.
  • Он уточнил, что около 400 тысяч человек прошли принудительную российскую паспортизацию в оккупированных районах Донбасса.
  • Выдача российских паспортов – о чем сообщалось ранее:
  • По состоянию на 18 февраля количество жителей временно оккупированных боевиками районов Донецкой и Луганской областей, которым россияне выдали паспорта РФ, превысило 600 тысяч человек, заявил руководитель главка МВД России по Ростовской области Олег Агарков.
  • Власти Украины не могут автоматически лишать гражданства тех украинцев, которые живут в аннексированном РФ Крыму / временно оккупированных районах Донбасса и получили российские паспорта, заявил депутат фракции Слуга народа Александр Мережко.
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