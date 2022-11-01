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В РФ новая тактика: генерал Забродский рассказал, с каких направлений могут наступать оккупанты

1 ноября 2022, 23:40

Россия может создать две мощные ударные группировки: на запорожском и сумском направлениях.

В РФ новая тактика: генерал Забродский рассказал, с каких направлений могут наступать оккупанты
РФ хочет "разрезать" Украину на две части / Коллаж: Reuters, 10-я горно-штурмовая бригада

После того как ВСУ освободят Херсон Украине нужно будет создать три новые мощные оперативные группировки в Запорожье, Сумской области и на Волыни.

Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, генерал-лейтенант Михаил Забродский в своей статьи "Отечественная война. Сухопутные военные перспективы".

"Необходимо создание двух оперативных объединений, в составе 4-5 общевойсковых, 2-3 танковых и 1-2 артиллерийских бригад каждое. В общем – до 600 танков, до 1100 БТР/БМП и до 500 орудий и РСЗО", - отметил Забродский.

Также генерал-лейтенант рассказал о том, какую тактику может применить российская армия в ближайшее время. По его словам, Россия может создать две мощные ударные группировки: на Запорожском и Сумском направлениях. Таким образом РФ хочет "разрезать" Украину на две части встречными концентрированными ударами.

"Северная группировка, вероятно, может действовать по направлению Сумы - Полтава - Днепр, Южное - Запорожье - Днепр. Задачей войск на имеющейся на востоке линии соприкосновения в этом случае будет лишь сковывания группировки ВС Украины и невозможность использования воинских частей и соединений на других угрожающих направлениях. Конечной же военной целью операции может быть желанное стратегическое окружение группировки ВС Украины на левом берегу реки Днепр", - говорит Забродский.

Впрочем, украинский генерал успокоил, что этот замысел РФ не является для Украины новым или неожиданным. По его словам, такой план, вероятно, рассматривался командованием армии РФ как вариант развития ситуации еще весной этого года, а его отдельные элементы противник уже пытался реализовать. Однако наличие дополнительных группировок и текущая конфигурация линии соприкосновения, при условии ее неизменности, придает этому замыслу "вторую жизнь".

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины достигли серьезного продвижения на Херсонщине. Украинские военные сокрушают малоукомплектованные войска РФ на севере региона. Российские захватчики отступают с ранее взятых позиций.

Как отметил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, Россия проводит эвакуацию штабного руководства своих военных из Херсона и правобережной части Херсонской области. Они бегут на левый берег и там пытаются прятаться. На правобережной стороне захватчики уже не могут размещать свои штабы, поскольку против них эффективно работают ВСУ и партизаны.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, глава Кремля Владимир Путин надеется на то, что его армия пытаться сохранить репутацию своего президента и сразится с ВСУ. Однако российские военные занимаются мародерством и вывозят награбленное в ожидании побега.

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