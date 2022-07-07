В РФ впервые за 133 дня войны в Украине умолчали о "достижениях": в ISW объяснили, что это значит

После ухода украинских войск из Лисичанска 3 июля армия РФ взяла оперативную паузу / Reuters

Впервые за 133 дня полномасштабной войны против Украины Россия не заявила о своих "успехах". Это говорит о том, что российские войска в значительной степени взяли оперативную паузу. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. В то же время Кремль продолжает готовить экономику России к затяжной войне против Украины.

Аналитики ISW отметили, что минобороны России ежедневно заявляло о "территориальных достижениях" оккупантов с начала войны, однако не сделало этого после ухода украинских войск из Лисичанска 3 июля.

В то же время российские войска все еще проводили неудачные наземные штурмы по всем направлениям 6 июля.

Исследователи говорят, что такие попытки согласовываются с оперативной паузой, ведь она не требует полного прекращения активных боевых действий.

"В этом случае это означает, что российские силы, вероятно, ограничатся относительно небольшими наступательными действиями, пытаясь создать условия для более значительных наступательных операций и восстановить боевую мощь, необходимую для выполнения этих более амбициозных задач", - считают эксперты.

В ISW говорят, что так Кремль пытается мобилизовать российскую экономику и промышленность в поддержку войны против Украины, готовясь к затяжным боевым действиям.

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Российские войска вели наступательные действия к северо-западу и востоку от Славянска, продолжали продвигаться к западу в направлении Северска от границы Луганской и Донецкой областей. Также россияне пытались наступать на Бахмут с юга, совершили ограниченные наземные атаки к северу от Харькова.

Российские войска провели неудачный наземный штурм на северо-западе Херсонской области.

Также ISW пишет, что российские войска могут формировать новую воинскую часть в Мулино Нижегородской области.

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Как сообщал Главред, военные аналитики Института изучения войны ранее заявили, что целью РФ в войне до сих является уничтожение суверенитета Украины и изменение режима, несмотря на российские военные неудачи и риторику, намекающую на снижение военных целей после этих поражений.

Также эксперты ISW прогнозировали, что российские оккупационные войска РФ готовят наступление на Бахмут и Северск Донецкой области, однако после боев за Лисичанск вряд ли будут иметь успех. Пока что враг укрепляется в Лисичанске, после захвата которого президент страны-агрессора Владимир Путин разрешил дать оккупантам паузу "за успехи".

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