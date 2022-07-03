В России отказываются чинить технику: войска оккупантов пропивают запчасти и агрегаты – ГУР

До заводов в России иногда доезжают только обгоревшие части танков и БМП - разведка Минобороны Украины / Фото УНИАН

Оборонные предприятия России отказываются от ремонтного обслуживания поврежденной техники российских войск. Она приходит на заводы без запчастей и агрегатов, которые оккупанты либо разворовывают, либо меняют на алкоголь. Временами на ремонт поступают только внутренние части обгоревших боевых машин пехоты и танков. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщает пресс-служба ГУР, с момента военного вторжения РФ на территорию Украины, украинские военные сокрушили более 40% боеспособных танков, БМП и БТР российской армии. Причем это только с Южного военного округа России.

Читайте такжеВойна вряд ли продлится больше года: либо Украина выбьет войска РФ, либо будет тупик – Al JazeeraПо данным разведки, оборонные предприятия России отказываются от починки военной техники. Пока она едет на ремонт, российские военные ее разбирают, а запчасти продают или меняют на алкоголь.

"Доставляя к ремонтным заводам поврежденную технику, оккупанты ее полностью разукомплектовывают, а запчасти и агрегаты продают или обменивают на алкоголь. До заводов иногда доезжают только обгоревшие остовы БМП и танков", - подчеркнули в украинской разведке.

Война России против Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее рассказал о том, что задержка поступления оружия от Запада, нужного для контрнаступления сил обороны Украины, связана с отсутствием вооружений на складах. Как только их пополнят, оружие поступит в Киев в течение одного, либо двух-трех месяцев.

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен полагает, что существует опасность перехода войны РФ против Украины в затяжной конфликт. По мнению Расмуссена, Путин планирует использовать такой сценарий для блокирования сближения Киева с ЕС и НАТО, а также послевоенного восстановления государства.

Как полагает военный эксперт Олег Жданов, глава РФ Владимир Путин будет искать усиления для войны против Украины. В частности, он попытается подключить к боевым действиям Беларусь и страны ОДКБ, требуя у них либо войска, либо военную технику.

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