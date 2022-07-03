УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В России отказываются чинить технику: войска оккупантов пропивают запчасти и агрегаты – ГУР

3 июля 2022, 14:25

ВСУ уничтожили более 40% боеспособной военной техники РФ с момента начала войны, рассказали в Минобороны.

разбитый танк РФ, потери РФ в Украине
До заводов в России иногда доезжают только обгоревшие части танков и БМП - разведка Минобороны Украины / Фото УНИАН

Оборонные предприятия России отказываются от ремонтного обслуживания поврежденной техники российских войск. Она приходит на заводы без запчастей и агрегатов, которые оккупанты либо разворовывают, либо меняют на алкоголь. Временами на ремонт поступают только внутренние части обгоревших боевых машин пехоты и танков. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщает пресс-служба ГУР, с момента военного вторжения РФ на территорию Украины, украинские военные сокрушили более 40% боеспособных танков, БМП и БТР российской армии. Причем это только с Южного военного округа России.

Читайте такжеВойна вряд ли продлится больше года: либо Украина выбьет войска РФ, либо будет тупик – Al JazeeraПо данным разведки, оборонные предприятия России отказываются от починки военной техники. Пока она едет на ремонт, российские военные ее разбирают, а запчасти продают или меняют на алкоголь.

"Доставляя к ремонтным заводам поврежденную технику, оккупанты ее полностью разукомплектовывают, а запчасти и агрегаты продают или обменивают на алкоголь. До заводов иногда доезжают только обгоревшие остовы БМП и танков", - подчеркнули в украинской разведке.

Война России против Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее рассказал о том, что задержка поступления оружия от Запада, нужного для контрнаступления сил обороны Украины, связана с отсутствием вооружений на складах. Как только их пополнят, оружие поступит в Киев в течение одного, либо двух-трех месяцев.

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен полагает, что существует опасность перехода войны РФ против Украины в затяжной конфликт. По мнению Расмуссена, Путин планирует использовать такой сценарий для блокирования сближения Киева с ЕС и НАТО, а также послевоенного восстановления государства.

Как полагает военный эксперт Олег Жданов, глава РФ Владимир Путин будет искать усиления для войны против Украины. В частности, он попытается подключить к боевым действиям Беларусь и страны ОДКБ, требуя у них либо войска, либо военную технику.

Смотрите видео ТСН – ВСУ разбили позицию войск РФ под Авдеевкой

Главред рекомендует:

новости России войска России ГУР Минобороны Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:42

Украину атакуют холодные ливни и налетит шторм: синоптики назвали даты

14:31

"Глубокая заморозка" войны возможна после захвата РФ Донбасса - британский генералВидео

14:25

В России отказываются чинить технику: войска оккупантов пропивают запчасти и агрегаты – ГУРВидео

14:24

Шойгу отчитался Путину о полной оккупации Луганской областиФотоВидео

14:03

"Присвоить наш борщ нельзя": Клопотенко ответил на "хотелки" ЗахаровойВидео

Реклама
13:33

Сирийскую тактику готовятся применять в Украине: генерал рассказал об "обезбашенных командующих" РФВидео

13:29

Война вряд ли продлится больше года: либо Украина выбьет войска РФ, либо будет тупик – Al JazeeraВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 4 июля 2022: Ракам – чужие секреты, Львам – счастье в любви, Козерогам – опасностьВидео

12:47

Как Герасимов приезжал в Украину: в минобороны РФ опозорились очередным фейкомВидео

12:42

РФ собралась к осени провести "референдум" на Херсонщине для аннексии региона – разведка БританииВидео

12:25

С юбилеем 50 лет – мудрые поздравления и трогательные открытки мужчинам и женщинам

12:19

Украина вернула 17 пограничников из российского плена: у всех тяжелые раненияВидео

12:02

Байки Лукашенко о войне: что не так с обвинениями батьки в адрес Украинымнение

11:58

Ивана Купала 2022: магия дня, традиции и запреты – как отметить этот праздник

11:51

Россияне уже поют песни Кобзона: возле Мариуполя подорвался десантный катер оккупантов "Акула"Видео

11:50

Нужен мир, но Украина имеет право на защиту: в Италии разнесли Путина и поддержали ЗеленскогоВидео

11:12

"Это позор!": Гиркин закатил истерику из-за освобождения бойцов ВСУ из российского пленаВидео

11:01

ВСУ скоро освободят Херсон: Арестович назвал срокиВидео

10:18

"Бумеранг вернется, ты не украинская певица!": Зибров расплакался из-за Повалий

10:12

Путин может пойти на применение ядерного оружия: кому грозит опасность - ответ экспертаВидео

Реклама
09:45

Авиация ВСУ "прожарила" оккупантов на юге: детали спецоперацииВидео

09:11

"У белорусов есть уникальные образцы вооружений": Жданов оценил боеспособность армии ЛукашенкоВидео

09:04

Затягивая войну, Кремль все глубже загоняет себя в ловушку Западамнение

08:50

Взрывы в Чернобаевке: ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасовВидео

08:42

Гороскоп на сегодня 3 июля 2022: Тельцам – важная информация, Ракам – неприятный разговор, Стрельцам – деньгиВидео

08:32

"Сейчас все наши": многодетная семья с 6 детьми отправила 16 машин провизии на передовуюВидео

08:24

Армия РФ захватит Луганщину в ближайшие дни, затем нацелится на Северск - ISWВидео

08:00

День Военно-морских сил Украины 2022 – поздравления, открытки и картинки мужественным защитникам

07:42

Нанесли более 30 ударов: ВСУ уничтожили базу оккупантов в МелитополеВидео

07:00

День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ – мощные поздравления и картинки защитникам

06:33

Почему Болгария поругалась с Россиеймнение

06:00

Запад еще не готов признавать Россию страной-спонсором терроризма - политолог Виталий КуликВидео

05:50

Украину раскалит до +36º: когда врежет максимальное пеклоВидео

05:20

Самый вкусный джем из малины на скорую руку: простой рецепт за 20 минутВидео

05:00

NASAMS поможет Украине, но для "воздушного забора" нужны десятки единиц ПВО – ЖдановВидео

04:15

Переговоры с Украиной для Путина унизительны: диалог с НАТО выведет его на мировой уровень - ЖдановВидео

03:40

Самые вкусные и хрустящие маринованные огурцы на зиму: невероятно простой рецептВидео

03:00

Что будет с организмом, если пить очень много воды

02:40

Украину ждет настоящая засуха в июле: синоптики назвали самые опасные регионыВидео

01:35

Украина на пороге серьезных изменений: астролог предупредила о новой эре в мире и назвала датуВидео

Реклама
00:51

Приметы на 3 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

02 июля, суббота
23:56

Россияне обстреляли Краматорск и Харьковщину: первые подробностиВидео

23:23

Трагедия в Кременчуге: идентифицированы все тела погибших в "Амсторе"Видео

23:05

Возможное вторжение Беларуси: Жданов поведал, какие задачи поставит ПутинВидео

22:40

Ситуация угрожающая: Арестович заверил, что россиян нет в центре ЛисичанскаВидео

22:24

Слышны взрывы: оккупанты нанесли ракетные удары по ОдессеВидео

22:02

Сорвется ветер и ударят молнии: в Украине объявили штормовое предупреждениеВидео

21:31

Вступление Украины в ЕС: в Кабмине озвучили "рекордные сроки"Видео

21:26

Российские оккупанты взяли в плен своего комбата, чтобы не убежал с войны - перехватВидео

21:01

Как вывести запах кошачьих меток: 3 чрезвычайно простые и действенные способы

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять