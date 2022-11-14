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В самом Херсоне много оккупантов, они переоделись в гражданскую одежду - советник мэра города

14 ноября 2022, 23:00

В Херсоне остались диверсанты, которые хотят устроить теракты.

ВСУ, Херсон
ВСУ ловят ДВРГшников в Херсоне / Коллаж фото Владимир Зеленский, Reuters

Украинские военные освободили Херсон, жители которого находились в оккупации более 8 месяцев. Однако в городе ситуация достаточно опасная, ведь там до сих пор находятся российские оккупанты, которые прячутся, переодевшись в гражданскую одежду. Об этом заявил советник мэра Херсона Роман Головня, сообщает Эспрессо.

Наши защитники делают все, чтобы найти всех вражеских солдат и предателей.

"Ситуация в городе сложная, но стабильная, контролируемая. В городе продолжается зачистка, происходят фильтрационные действия. Много есть информации, что переодетые в гражданскую одежду российские военные находятся в городе и наши военные их зачищают", - сказал Головня.

В областном центре уже поймали много диверсантов, которые остались, чтобы совершать теракты.

"Относительно логики и не логики тех, кто переодетый находится на деоккупированной территории Херсонщины. Первые - это те, кто не успел убежать. Вторые - это диверсионные группы, которые здесь остались, чтобы прикрывать отход и совершать определенные теракты. Также много оставлено "специалистов" по наведению на цели, которые потенциально могут быть интересны ВС РФ в города и на деоккупированные территории области", - добавил советник мэра.

Освобождение Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

14 ноября в Херсон с официальным визитом прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он лично захотел поддержать местных жителей.

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