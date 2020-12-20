В СБУ объяснили "потерю" десятков килограммов контрабандного кокаина​

СБУ и МВД "потеряли" часть партии кокаина / МВД

В одесском морском порту Южный, 19 декабря, Служба безопасности Украины совместно с другими представителями правоохранительных органов выявили крупную партию кокаина.​

Как сообщили на сайтах Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службе, речь идет о 54 кг кокаина, расфасованного в 46 брикетах и спрятанного в вентиляционных люках контейнера, в котором перевозились фрукты.

При этом в СБУ указано, что найдено 46 килограммовых брикетов, то есть на 8 кг меньше.

После массы вопросов в соцсетях, в СБУ уточнили, что имели в виду вес нетто – самого кокаина без упаковки.

Стоит отметить, что ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке достигает $12 млн. Конечным пунктом доставки кокаина должна была стать одна из стран ЕС.

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