В СБУ объяснили "потерю" десятков килограммов контрабандного кокаина​

Украинские оперативники перекрыли канал поставки наркотиков в Евросоюз.
В одесском морском порту Южный, 19 декабря, Служба безопасности Украины совместно с другими представителями правоохранительных органов выявили крупную партию кокаина.
Как сообщили на сайтах Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службе, речь идет о 54 кг кокаина, расфасованного в 46 брикетах и спрятанного в вентиляционных люках контейнера, в котором перевозились фрукты.
При этом в СБУ указано, что найдено 46 килограммовых брикетов, то есть на 8 кг меньше.
После массы вопросов в соцсетях, в СБУ уточнили, что имели в виду вес нетто – самого кокаина без упаковки.
Стоит отметить, что ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке достигает $12 млн. Конечным пунктом доставки кокаина должна была стать одна из стран ЕС.
Контрабанда - о чем ранее сообщал Главред:
- Пограничники отдела Деловое Мукачевского отряда поймали мужчину в гидрокостюме с "коронавирусной" контрабандой. Отмечается, что он переправлял в Румынию медицинские маски.
- Суд принял решение снять обязательство ношения электронного браслета с одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого называют "королем контрабанды".
- В Турции в Стамбуле правоохранители арестовали пять из 18 человек, ранее задержанных и подозреваемых в причастности к незаконной торговле органами, среди которых есть граждане Украины.