В шаге от "красной" зоны карантина - четыре области Украины: Ляшко озвучил список

Несколько областей Украины могут стать "красными" / УНИАН

Минимум в четырех западных областях Украины могут ввести "красную" зону карантина, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Ближе всего к "красному" уровню — западные области Украины. Так, как это было и в 2020, и в 2021 годах", — сказал глава украинского Минздрава в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Ляшко уточнил, что "красную зону" могут ввести в Черновицкой, Волынской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро вторника, 21 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 5 159 жителей страны. Число жертв COVID-19 пересекло новую "красную" линию. С начала эпидемии зафиксировано 55 056 летальных исходов от коронавируса. За минувшие сутки умерли 137 человек.

В Украине более 99% жертв последствий коронавируса не были вакцинированы. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и добавил, что на это указывают данные последних трех месяцев.

В Украине могут ввести "желтую" зону карантина уже в среду, 22 сентября. Сегодня соответствующий вопрос рассмотрит Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Несмотря на увеличение заболеваемости COVID-19, Киев может избежать введения нового локдауна в 2021 году. Такое мнение озвучил мэр столицы Виталий Кличко и раскрыл нюансы.