В Слуге народа назвали сериал Папик на росТВ ментальной победой Украины

Никита Потураев / УНИАН

Показ второго сезона украинского комедийного сериала Папик на российском телевидении ‒ ментальная победа Украины в информационной войне с Россией. Об этом заявил руководитель комитета украинского парламента по вопросам гуманитарной и информационного политики, нардеп от партии Слуга народа Никита Потураев в комментарии порталу Шарий.net.

"Я считаю, что если русские смотрят украинскую продукцию, несмотря на всю истерию по поводу нацистского государства, которую они у себя ежедневно, многочасово разгоняют, — это свидетельство нашей ментальной победы. Это можно только приветствовать […] Это не ведение бизнеса", — отметил Потураев.

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