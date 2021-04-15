В Слуге народа назвали сериал Папик на росТВ ментальной победой Украины

Нардеп от партии Слуга народа Никита Потураев считает, что показ украинского сериала Папик в эфире федерального российского канала СТС - не ведение бизнеса.
Показ второго сезона украинского комедийного сериала Папик на российском телевидении ‒ ментальная победа Украины в информационной войне с Россией. Об этом заявил руководитель комитета украинского парламента по вопросам гуманитарной и информационного политики, нардеп от партии Слуга народа Никита Потураев в комментарии порталу Шарий.net.
"Я считаю, что если русские смотрят украинскую продукцию, несмотря на всю истерию по поводу нацистского государства, которую они у себя ежедневно, многочасово разгоняют, — это свидетельство нашей ментальной победы. Это можно только приветствовать […] Это не ведение бизнеса", — отметил Потураев.
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Напомним, ранее сообщалось:
- 5 апреля, российский телевизионный канал "СТС", который ранее начал кастинг на шоу "Лига смеха", начнет показ второго сезона сериала "Папик", снятый украинской компанией "Студия Квартал-95".
- Канал СТС с мая 2020 года включен в санкционный список СНБО Украины. Причем подписан указ с санкциями против него непосредственно президент Владимир Зеленский. Санкции предусматривают ограничение торговли, культурного обмена и прекращение развлекательных программ.
Автор: Дмитрий Видоменко