В США назвали сценарии завершения войны и оценили вероятность возвращения Крыма Украине

В США оценили сценарии завершения войны / Фото УНИАН

Война в Украине может перейти в затяжную фазу с повторяющимися боестолкновениями, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Он не исключил, что война может завершиться решительной победой одной из сторон и последующими переговорами. Многое зависит от политического руководства, подчеркнул он в интервью Fox News.

Генерал США отметил, что развитие событий в последующие несколько недель, вероятно, во многом предрешит исход войны.

По его словам, есть множество альтернативных вариантов, в которых он сейчас не вполне уверен: "Сейчас несколько преждевременно делать какие-либо прогнозы, поскольку продолжаются ожесточенные боестолкновения между российскими и украинскими военными на Донбассе".

Он также ответил на вопрос о том, поддержит ли он решение, если, к примеру, Владимир Зеленский захочет забрать назад у россиян Крым.

"Мы военные, мы поддержим все решения президента Байдена и нашего политического руководства. Но, по большому счету, это война между Украиной и Россией. Как все завершится на полях сражений, будут определять президент Зеленский и Путин", — добавил Милли.

Читайте также"ЧВК-шники все полегли": рашисты жалуются на потери и боятся воевать против ВСУ

Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины на юге Украины, на Херсонском и Запорожском направлениях, смогли продвинуться вперед в среднем на 8-10 км.

Как сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона, об успешных действиях защитников Украины стало известно вечером в воскресенье, 29 мая.

Читайте еще: