В США объяснили, почему Запад "проглотит" новое вторжение Путина в Украину

/ Facebook/mod.mil.rus

В ближайшее время Кремль может предъявить территориальные претензии своим соседям, заявил бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниэл Гурэ.

"Если Путин решит атаковать, скажем, Украину, проникнуть глубже на ее территорию, если Россия решит, например, поглотить Беларусь, пойдет ли Запад на риск ядерного конфликта с Россией? У аналитиков есть сомнения даже насчет того, как НАТО ответит на российскую угрозу в отношении стран Балтии", - заявил он в комментарии на Радио Свобода.

По его словам, проблема заключается в том, что поле зрения Путина ограничено в лучшем случае среднесрочной перспективой.

"Оценивая Россию, ее перспективы, американские аналитики не видят ничего хорошего. Я думаю, что в такой ситуации сюрпризы со стороны Кремля могут последовать в недалеком будущем", – добавил Гурэ.

Читайте такжеВ РФ объяснили, как Путин будет мстить Украине за арест Медведчука

Новые обвинения Путина в адрес Украины: