УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В США объяснили, почему Запад "проглотит" новое вторжение Путина в Украину

16 мая 2021, 00:19
Прослушать новость
Остановить

Сюрпризы со стороны Кремля могут последовать в недалеком будущем, говорит Дэниэл Гурэ.

армия, военные, россия, рф, солдат
/ Facebook/mod.mil.rus

В ближайшее время Кремль может предъявить территориальные претензии своим соседям, заявил бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниэл Гурэ.

"Если Путин решит атаковать, скажем, Украину, проникнуть глубже на ее территорию, если Россия решит, например, поглотить Беларусь, пойдет ли Запад на риск ядерного конфликта с Россией? У аналитиков есть сомнения даже насчет того, как НАТО ответит на российскую угрозу в отношении стран Балтии", - заявил он в комментарии на Радио Свобода.

По его словам, проблема заключается в том, что поле зрения Путина ограничено в лучшем случае среднесрочной перспективой.

"Оценивая Россию, ее перспективы, американские аналитики не видят ничего хорошего. Я думаю, что в такой ситуации сюрпризы со стороны Кремля могут последовать в недалеком будущем", – добавил Гурэ.

Читайте такжеВ РФ объяснили, как Путин будет мстить Украине за арест Медведчука

Новые обвинения Путина в адрес Украины:

  • Ранее Путин прокомментировал уголовное дело против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука.
  • В ходе заседания Совбеза РФ он напомнил о том, что Медведчук активно работал с российской стороной.
  • По его мнению, Украину превращают в антипод России.
  • "В какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости", — решил хозяин Кремля.
новости России новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В США объяснили, почему Запад "проглотит" новое вторжение Путина в Украину». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Дан Балан рассказал, что на самом деле было между ним и Тиной Кароль на Голосі країниДан Балан рассказал, что на самом деле было между ним и Тиной Кароль на Голосі країни Голая Alyona Alyona вызвала фурор новой провокациейГолая Alyona Alyona вызвала фурор новой провокацией Ученые бьют тревогу из-за угрозы нового взрыва на ЧАЭСУченые бьют тревогу из-за угрозы нового взрыва на ЧАЭС Ведущая 1+1 Елена Кравец рассказала о смене имиджа накануне премьеры проектаВедущая 1+1 Елена Кравец рассказала о смене имиджа накануне премьеры проекта Зеленский оценил дело Медведчука и намекнул, кто будет следующимЗеленский оценил дело Медведчука и намекнул, кто будет следующим

Последние новости

00:19
В США объяснили, почему Запад "проглотит" новое вторжение Путина в Украину
15 мая, суббота
23:46
Эксперт рассказала, какими будут цены на черешню и абрикосы в Украине Видео
23:11
Регулирование цен на бензин и дизель: АЗС массово приостанавливают продажу топлива Видео
22:56
Врачи назвали самый полезный весенний овощ для организма Видео
22:23
Гороскоп на 16 мая 2021 для всех знаков Зодиака: над кем навис проигрыш Видео
Реклама
22:17
Ситуация в Израиле и Палестине обостряется: Байден срочно позвонил Нетаньяху Видео
22:05
В "ДНР" объявили сборы резервистов и пригрозили облавами уклонистам Видео
21:26
На Украину надвигаются сильные ливни и жара Видео
21:24
Бутусов объявил о плане побега Медведчука и предупредил об угрозах Путина Видео
20:51
Под Хмельницким отец издевался и избивал детей раскаленной кочергой до страшных ожогов Видео
20:34
В РФ объяснили, как Путин будет мстить Украине за арест Медведчука Видео
20:22
У Авакова оценили сценарий военной атаки РФ на Украину в случае приговора Медведчуку Видео
20:08
Решение суда по Медведчуку - это трусость Офиса президента мнение
19:55
Доктор Комаровский назвал главный способ заражения коронавирусом Видео
19:42
Стало известно о новых планах РФ по выборам в Госдуму на Донбассе Видео
19:24
Вторая доза прививок AstraZeneca: в Минздраве назвали дату старта вакцинации Видео
19:19
В ТКГ сделали важное заявление про обмен пленными Видео
18:51
В Азербайджане отреагировали на обращении Армении в ОДКБ Видео
18:42
Дипломат назвал главную цель РФ на Донбассе и объяснил хитрый ход Кремля Видео
18:35
Дерматолог рассказал, чем опасны дезодоранты и антиперспиранты Видео
Реклама
17:57
Израиль мощным ударом уничтожил в Секторе Газа "башню прессы" Видео
17:55
Экс-глава МИД объяснил слова Путина об "анти-России" и предупредил об опасности Видео
17:42
В ОПЗЖ разразились обвинениями из-за дела Медведчука и вспомнили о Гитлере Видео
17:18
В ЕС гневно отреагировали на список недружественных стран России Видео
17:13
Путин готовит "превентивный удар": журналист оценил худший сценарий для Украины Видео
17:01
Масштабное огненное ДТП: на Хмельнитчине столкнулись три авто, много жертв Фото Видео
16:47
Вера Кекелия и Богдан Юсипчук показали съемки 5 сезона шоу ЖВЛ на 1+1
16:39
СМИ узнали о сценариях Запада в случае эскалации войны России и Украины на Донбассе Видео
16:33
Экономист рассказал, почему произошло обострение между Израилем и Палестиной Видео
16:02
Снежана Бабкина умилила трогательным семейным фото с мужем и детьми
16:00
Стало известно, когда и кому в Украине повысят пенсии Видео
15:55
"Воскресших" пчел "забыли" на складе Укрпочты: владельцы не хотят их забирать Видео
15:50
Разделась догола: в Славянске женщина открыла "пляжный сезон" прямо на улице Видео
15:46
Отставка Степанова: Ляшко отреагировал на возможность своего назначения главой Минздрава Видео
15:30
Готовим вкусную окрошку: основные ошибки приготовления, которые часто допускают хозяйки Видео
15:28
В России заявили о "доброй воле" США и переговорах с недружественными странами Видео
15:14
В НАТО пригрозили давить на Москву и выдвинули обвинение из-за Украины Видео
15:05
Конфликт Израиля и Палестины: Тель-Авив снова бомбят, ХАМАС выдвинул ультиматум Видео
14:50
Дзидзьо впервые отреагировал на скандальные заявления бывшей жены
14:28
В МИД ответили на дерзкий пассаж Путина о превращении Украины в "антипод" России Видео
Реклама
14:24
Дело против Медведчука и Козака: Венедиктова раскрыла ход расследования Видео
14:21
Зеленский сделал заявление о Евросоюзе и дал обещание украинцам Видео
13:03
Вирусолог разгромила страшилку насчет индийского штамма COVID-19: грозит ли Украине "черный грибок" Видео
13:00
В Азербайджане сделали заявление о поставках топлива из России в Украину Видео
12:58
Черкасская область снова вернулась в оранжевую зону карантина Видео
12:44
В Кабмине назвали причину, почему НАТО не может отказать Украине в ПДЧ Видео
12:30
Украину сегодня накроет ливень: синоптик назвал точное время Видео
12:10
Путин врет и лицемерит в своих обвинениях в адрес Украины мнение
12:08
В моде невероятно красивый желтый маникюр, который сделает вас ярче Фото Видео
11:55
"Королева бомжей", "ходячая" булочка: на Львовщине директор школы жестко травила детей на уроках Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять