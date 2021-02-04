В США оценили санкции против телеканалов, связанных с кумом Путина

Кортни Остриан напомнила о связях Виктора Медведчука с Владимиром Путиным.
Временный поверенный в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан прокомментировала решение Украины о введении санкций против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK), принадлежащих народному депутату от Оппозиционной платформы - За жизнь Тарасу Козаку.
Как подчеркнула она в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, стенограмма которого размещена на сайте миссии США при ОБСЕ, свобода СМИ не дает права распространять злонамеренную пропаганду и дезинформацию.
"Скажу четко: свобода медиа не содержит в себе право распространять злонамеренную пропаганду и дезинформацию. Мы поддерживаем решение Украины защищать свой суверенитет и территориальную целостность, противодействуя грубому и злонамеренному влиянию России", - заявила Остриан.
Она подчеркнула, что запрещенные в Украине каналы являются известными инструментами российской пропаганды, направленной на дестабилизацию Украины.
Остриан напомнила, что народный депутат от партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук имеет прямые личные связи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
По ее словам, США в 2014 году ввели санкции против Медведчука за действия, которые несли угрозу миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины.
Остриан утверждает, что с 2014 года на протяжении пяти лет Медведчук большую часть времени проводил в России, чтобы избежать ответственности.
"Он имеет долгую историю использования медиа-организаций для продвижения прокремлевских позиций, подрывающих суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнула дипломат.
Читайте такжеСанкции против каналов Козака: Данилов ответил на критику журналистов
Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина:
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - 112 Украина, NewsOne и ZiK.
- Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
- В частности, речь идет об ООО Ариадна ТВ, ООО Новый Формат ТВ, ООО ТВ Выбор, ООО Общество Телерадиокомпания 112-ТВ, ООО Лидер ТВ, ООО Партнер ТВ, ООО Новости 24 часа, ООО Новые коммуникации.