Очень громкий взрыв и пожар: РФ ударила "шахедом" по Сумам

Взрыв в областном центре прозвучал перед тем, как появилось оповещение о воздушной тревоги.

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РФ ударила дроном по Сумам / Коллаж: Главред, фото: defence-ua.com, pixabay

В Сумах прозвучал очень сильный взрыв. Перед этим местные жители слышали гул беспилотника. В Сумской ОВА подтвердили удар дроном.

"Посреди ночи произошло попадание БПЛА типа Shahed по объекту инфраструктуры в г. Сумы. На месте работают все экстренные службы и военная администрация", - говорится в сообщении.

РФ ударила дроном по Сумам / фото: скриншот

Жителей города призвали не публиковать фото и видео с места происшествия. Также просят оставаться в укрытии до отбоя тревоги.

видео дня

Как сообщают жители города, на месте "прилета" сразу начался пожар. Информации о разрушениях, пострадавших и погибших пока нет.

Ракетный удар РФ по Запорожью

18 октября РФ выпустила 6 ракет по Запорожью. Это произошло ночью. Оккупанты ударили по многоэтажному зданию в центре города. В результате удара погибли минимум 2 человека.

В Запорожье ракета убила 23-летних мужа и жену. Они недавно поженились и жили у родителей молодого мужа. Его отец выжил и даже сам пытался спасти своего сына, но не смог. Мама парня оказалась в больнице.

В Запорожской ОВА рассказали детали жестокой атаки РФ по Запорожью. Глава ОВА Юрий Малашко заявил, что оккупанты ударили по дому баллистической ракетой С-300. С момента запуска до момента удара прошло не более 42 секунд.

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