Очень громкий взрыв и пожар: РФ ударила "шахедом" по Сумам

В Сумах прозвучал очень сильный взрыв. Перед этим местные жители слышали гул беспилотника. В Сумской ОВА подтвердили удар дроном.
"Посреди ночи произошло попадание БПЛА типа Shahed по объекту инфраструктуры в г. Сумы. На месте работают все экстренные службы и военная администрация", - говорится в сообщении.
Жителей города призвали не публиковать фото и видео с места происшествия. Также просят оставаться в укрытии до отбоя тревоги.
Как сообщают жители города, на месте "прилета" сразу начался пожар. Информации о разрушениях, пострадавших и погибших пока нет.
Ракетный удар РФ по Запорожью
18 октября РФ выпустила 6 ракет по Запорожью. Это произошло ночью. Оккупанты ударили по многоэтажному зданию в центре города. В результате удара погибли минимум 2 человека.
В Запорожье ракета убила 23-летних мужа и жену. Они недавно поженились и жили у родителей молодого мужа. Его отец выжил и даже сам пытался спасти своего сына, но не смог. Мама парня оказалась в больнице.
В Запорожской ОВА рассказали детали жестокой атаки РФ по Запорожью. Глава ОВА Юрий Малашко заявил, что оккупанты ударили по дому баллистической ракетой С-300. С момента запуска до момента удара прошло не более 42 секунд.
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