В Украине изменили графики на 8 июля: когда ждать отключений электроэнергии

Главная причина отключений – последствия восьми ракетных и дроновых ударов РФ.

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В Украине изменили графики отключений / коллаж фото УНИАН

В Украине отменили применение графиков почасовых отключений электрической энергии в понедельник, 8 июля.

Графики отключений электроэнергии с 10:30 до 14:00 понедельника отменены для всех областей страны. Об этом идет речь в сообщении Национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Telegram.

Как сказано в сообщении, с 19:00 до 22:00 будут ограничиваться сразу четыре очереди потребителей, в другие часы суток – по три.

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"Главная причина применения графиков почасовых отключений – последствия восьми ракетных и дроновых ударов по украинским электростанциям, которые россияне совершили с начала этого года", - добавили в Укрэнерго.

/ t.me/Ukrenergo

Отключения электроэнергии - последние новости по теме

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Главред писал, что в Киеве отключения света будут более длительными, чем в остальных крупных городах и регионах. Прежде всего связано с большим количеством объектов критической инфраструктуры, которая нуждается в электроэнергии даже в период отключений света.

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