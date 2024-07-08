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В Украине изменили графики на 8 июля: когда ждать отключений электроэнергии

Алексей Тесля
8 июля 2024, 11:23
27
Главная причина отключений – последствия восьми ракетных и дроновых ударов РФ.
Отключение света
В Украине изменили графики отключений / коллаж фото УНИАН

В Украине отменили применение графиков почасовых отключений электрической энергии в понедельник, 8 июля.

Графики отключений электроэнергии с 10:30 до 14:00 понедельника отменены для всех областей страны. Об этом идет речь в сообщении Национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Telegram.

Как сказано в сообщении, с 19:00 до 22:00 будут ограничиваться сразу четыре очереди потребителей, в другие часы суток – по три.

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"Главная причина применения графиков почасовых отключений – последствия восьми ракетных и дроновых ударов по украинским электростанциям, которые россияне совершили с начала этого года", - добавили в Укрэнерго.

Screenshot
/ t.me/Ukrenergo

Отключения электроэнергии - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Украине выведут в ремонт энергоблоки АЭС. "Энергоатом" выведет в ремонт пять энергоблоков АЭС. Неделю назад вышел из ремонта один блок атомной электростанции.

Ранее в Укрэнерго предупредили, что ситуация в украинской энергосистеме будет самой тяжелой в середине лета этого года. Из-за жары возрастет потребление, поэтому ежедневные дефициты электроэнергии могут расти.

Главред писал, что в Киеве отключения света будут более длительными, чем в остальных крупных городах и регионах. Прежде всего связано с большим количеством объектов критической инфраструктуры, которая нуждается в электроэнергии даже в период отключений света.

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Укрэнерго война России и Украины отключения света
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