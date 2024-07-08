В Украине изменили графики на 8 июля: когда ждать отключений электроэнергии

В Украине отменили применение графиков почасовых отключений электрической энергии в понедельник, 8 июля.
Графики отключений электроэнергии с 10:30 до 14:00 понедельника отменены для всех областей страны. Об этом идет речь в сообщении Национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Telegram.
Как сказано в сообщении, с 19:00 до 22:00 будут ограничиваться сразу четыре очереди потребителей, в другие часы суток – по три.
"Главная причина применения графиков почасовых отключений – последствия восьми ракетных и дроновых ударов по украинским электростанциям, которые россияне совершили с начала этого года", - добавили в Укрэнерго.
Отключения электроэнергии - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что в Украине выведут в ремонт энергоблоки АЭС. "Энергоатом" выведет в ремонт пять энергоблоков АЭС. Неделю назад вышел из ремонта один блок атомной электростанции.
Ранее в Укрэнерго предупредили, что ситуация в украинской энергосистеме будет самой тяжелой в середине лета этого года. Из-за жары возрастет потребление, поэтому ежедневные дефициты электроэнергии могут расти.
Главред писал, что в Киеве отключения света будут более длительными, чем в остальных крупных городах и регионах. Прежде всего связано с большим количеством объектов критической инфраструктуры, которая нуждается в электроэнергии даже в период отключений света.
Больше новостей:
- Огромная группировка: сколько оккупантов сосредоточено на границе с Украиной
- Россия пытается развить новое наступление на трех направлениях: в ВСУ предупредили
- "Главная задача": Сырский анонсировал важнейшую стратегию развития до 2035 года
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред