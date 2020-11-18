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В Украине отменили справку о составе семьи

18 ноября 2020, 23:36

Чиновники планируют ликвидировать и другие бесполезные документы.

Документы
Украинские чиновники работают над ликвидацией лишних справок / Фото: depositphotos

Министерство цифровой трансформации заявило о ликвидации справки о составе семьи, которая была нужна для получения ряда государственных услуг.

Как сообщает пресс-служба ведомства, новшество уменьшит административную нагрузку и упростит получение государственных услуг для украинцев.

"Мы продолжаем ликвидировать все бессмысленные справки, что сегодня требуют от людей ради бюрократической галочки. Сегодня Правительство отменило такую справку для получения пяти услуг, требующих предоставления такой справки. На очереди - еще упрощение 20 услуг", - сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По данным ведомства, Кабинет министров одобрил предложение Минцифры об исключении справки о составе семьи из перечня документов, представляемых заявителями при получении 6 государственных услуг.

Справка о составе семьи не нужна в следующих случаях:

  • При назначении денежной помощи в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих;

  • Во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом за ветеранами войны;

  • При оформлении выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника, или его увольнения от Госспецсвязи;

  • При выплате денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за поднаем (наем, аренду) жилья;

  • Во время процедуры продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;

  • При подаче военнослужащими, претендующими на получение жилых помещений или денежной компенсации за принадлежащее им для удержания жилое помещение.

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справка социальная сфера новости Украины
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