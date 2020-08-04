В Украине планируют ввести "уголовку" за подделку документов

Кабмин хочет ужесточить наказание за подделку документов / flickr.com/securityserviceofukraine

В Украине предлагают ввести уголовную ответственность за подделку документов. Соответствующий законопроект Кабмина (№3946) появился на сайте парламента.

Согласно тексту пояснительной записки к документу, законопроектом предполагается внести изменения в ряд статей Уголовного кодекса Украины относительно ответственности за похищение, присвоение, сбыт, подделку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, а также свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и/или использования заведомо поддельных таких документов.

В частности, статьей 357 УК Украины эти документы хотят отнести к "важным личным документам", похищение которых влечет за собой штраф до 50 необлагаемых минимумов граждан (до 850 гривен) или ограничение свободы на срок до 3 лет (ранее наказание ограничения свободы не предусматривало).

Читайте такжеНардепы намерены ввести уголовную ответственность для военнослужащих ВСУЭтим же законопроектом планируется внести статью 358-1, согласно которой похищение документов, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, или свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния будет караться арестом до полугода или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Использование заведомо поддельных документов, если закон примут, этой же статьей может караться арестом до 6 месяцев или ограничением свободы сроком от трех до пяти лет.

Подделка документов, согласно предлагаемым изменениям, может караться арестом до полугода или лишением свободы до трех лет.

Если вышеперечисленные действия совершены группой лиц или должностным лицом, то они караются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с возможностью лишения права занимать официальные должности.

Напомним, ранее в Украине ужесточили штрафы за нарушение ПДД.