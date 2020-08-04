УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине планируют ввести "уголовку" за подделку документов

4 августа 2020, 19:42

Кроме штрафа, за подделку и применение поддельных документов планируют наказывать тюремным сроком.

Киев,паспорт,подделка,СБУ,документы
Кабмин хочет ужесточить наказание за подделку документов / flickr.com/securityserviceofukraine

В Украине предлагают ввести уголовную ответственность за подделку документов. Соответствующий законопроект Кабмина (№3946) появился на сайте парламента.

Согласно тексту пояснительной записки к документу, законопроектом предполагается внести изменения в ряд статей Уголовного кодекса Украины относительно ответственности за похищение, присвоение, сбыт, подделку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, а также свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и/или использования заведомо поддельных таких документов.

В частности, статьей 357 УК Украины эти документы хотят отнести к "важным личным документам", похищение которых влечет за собой штраф до 50 необлагаемых минимумов граждан (до 850 гривен) или ограничение свободы на срок до 3 лет (ранее наказание ограничения свободы не предусматривало).

Читайте такжеНардепы намерены ввести уголовную ответственность для военнослужащих ВСУЭтим же законопроектом планируется внести статью 358-1, согласно которой похищение документов, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, или свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния будет караться арестом до полугода или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Использование заведомо поддельных документов, если закон примут, этой же статьей может караться арестом до 6 месяцев или ограничением свободы сроком от трех до пяти лет.

Подделка документов, согласно предлагаемым изменениям, может караться арестом до полугода или лишением свободы до трех лет.

Если вышеперечисленные действия совершены группой лиц или должностным лицом, то они караются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с возможностью лишения права занимать официальные должности.

Напомним, ранее в Украине ужесточили штрафы за нарушение ПДД.

новости Украины законопроект Верховная Рада Кабмин поддельные документы уголовная ответственность
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине планируют ввести "уголовку" за подделку документов». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:03
СМИ ошарашили возможной причиной масштабных взрывов в Ливане
20:00
Деньги и культура: Кабмин выдал миллионы гривен на патриотические сериалы
19:57
Киевскому террористу не смогли избрать меру пресечения - выяснилась причина Видео
19:56
"Похоже на Хиросиму и Нагасаки": волна от взрыва в Бейруте дошла до Кипра, много жертв Видео
19:42
В Украине планируют ввести "уголовку" за подделку документов
19:40
Боль в спине: 3 ежедневные привычки, которые облегчат состояние Видео
19:39
Зверское избиение украинской топ-модели в Турции: МВД передало обращение Турции
19:29
Вздрогнул весь город: в столице Ливана прогремели жуткие взрывы Видео
19:10
РФ суд арестовал вдову рэпера Энди Картрайта, обвиняемую в его расчленении
18:57
Когда у студентов в Украине начнется учебный год: названы две даты и условие
18:42
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 августа: кому светит звездная помощь Видео
18:16
"Пусть уберут собственное дерьмо": в Сети возмутились загрязненной бутылками рекой на Закарпатье Фото
18:06
В МИД РФ назвали задержание россиян в Беларуси спектаклем Видео
18:06
Будет ли прорыв в переговорах по Донбассу: политолог объяснил роль Зеленского и дал прогноз
17:33
Перенесшая инсульт секс-символ 90-х Кондулайнен получила новую серьезную травму
17:16
Особая экономическая зона для Донбасса: эксперт объяснил заявление Кравчука
16:56
Первый премьер-министр Украины присоединился к ТКГ по Донбассу Видео
16:51
Цистит: причины,симптомы и факторы риска Видео
16:49
В Запорожье женщина сожгла себя возле храма
16:38
Стало известно, когда в Киеве будет пересмотрен карантин
16:10
Эксперт оценил, как повлияют на Украину Курбан-байрам и прочие праздники
16:00
Высокое давление: названо количество шагов, способное снизить его Видео
15:50
В Кабмине пошли на попятную с карантином: что разрешили Видео
15:42
Самолет Путина засекли в Крыму, куда ранее приехал Медведчук – СМИ
15:40
Жесткий карантин: в Минздраве назвали главное условие выхода области из красной зоны
15:30
Танці з зірками 2020: назвали партнерш Позитива и Сергея Танчинца Видео
15:08
Открытие школ спровоцирует более масштабную волну коронавируса – исследование
15:00
Рак поджелудочной: когда желудок сигнализирует о смертельной болезни
14:56
"Подписал договор с дьяволом": Жвания рассказал, как Порошенко потворствовал "соросятам" Видео
14:30
Еще один город саботирует решение Киева по ужесточению карантина
14:29
Бунт против карантина: мэр Тернополя грозит властями из-за блокады Видео
14:17
Лукашенко пожаловался на невозможность называть оппонентов "шлюхами" Видео
14:08
"Повторять чужие ошибки": Лукашенко раскритиковал украинский закон о земле Видео
13:38
Дестабилизация в Беларуси: Лукашенко заявил об еще одном отряде российских наемников Видео
13:35
Дания разрешила Газпрому достроить Северный поток-2: подробности
12:53
В Турции жестоко избили известную топ-модель из Украины
12:41
Лукашенко заявил об изменении статуса отношений с Россией Видео
12:32
Путин в августе предпримет попытку аннексии Беларуси: СМИ объяснили причину
12:11
В Кропивницком в больницу "скорой" подкинули труп
11:59
Когда Украина получит вакцину от COVID-19: названы примерные сроки Видео
11:37
Досрочное голосование на выборах президента Беларуси: появились заявления о нарушениях
11:19
В МОЗ объяснили, как прививка от гриппа поможет во время эпидемии COVID-19 Видео
11:19
Почему дорожает евро, и что будет с курсом осенью мнение
10:55
Украину накроет вторая волна коронавируса: в Минздраве дали тревожный прогноз Видео
10:50
Санкции против Северного потока-2: в Германии анонсировали меры в отношении США
10:34
В МОЗ объяснили правила въезда в Украину для иностранцев Видео
10:21
Захват отделения банка в центре Киева: террористу сообщили о подозрении Видео
10:12
Коронавирус в Украине и мире 4 августа: за сутки COVID-19 заболели 178 тысяч человек Видео
10:10
В Беларуси объявили срочную военную мобилизацию: СМИ рассказали подробности
09:52
Карантинный бунт в Тернополе: горсовет принял скандальное решение Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять