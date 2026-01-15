"Сложные обстоятельства": Павел Табаков рассказал, как переживает свою болезнь

Кратко:
Украинский певец, победитель музыкальных шоу "Шанс" и "Голос країни-2" Павел Табаков рассказал о том, как его шокировал диагноз "рак".
Об этом он рассказал в интервью 1+1.
По словам артиста, такой неутешительный диагноз ему поставили прямо перед полномасштабной войной, и он вынужден был ехать в Польшу на лечение. "Мне всегда помогала и помогает вера в Господа Бога и вера моей семьи в меня. Такая поддержка помогает преодолеть даже сложные обстоятельства", - рассказывает артист.
По его словам, теперь он больше и чаще старается говорить слово спасибо! "Спасибо Господу за жизнь, спасибо семье за поддержку, благодарить за все и хорошее и не очень, потому что это и есть жизнь, которую нам подарил Бог", - добавляет он.
Артист также добавил, что есть песни, которые он уже не может петь, как он это делал раньше.
"Это песня Небесную сотню, Господи прими. Теперь, к сожалению, осознаешь, что сотни переросли в сотни тысяч душ, которые отошли из этого мира, став героями Украины", - делится он.
Кроме того, Табаков говорит, что война не изменила его отношения к музыке. "Я как любил музыку во всех ее проявлениях, так и люблю дальше. Вот песен на военную тематику стало больше, это факт. Теперь выходит 50/50 романтические песни и тематика болезненного настоящего", - говорит артист.
О персоне: Павел Табаков
Павел Табаков - украинский певец, музыкант, композитор, аранжировщик. Победитель пятого сезона телепроекта "Шанс". Полуфиналист второго сезона шоу "Україна має талант". Участник национального отбора на конкурс Евровидение 2011 года. Победитель телепроекта "Голос Країни-2", сообщает Википедия.
