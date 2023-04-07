В Украине пообещали 20 млн гривен тому, кто посадит дрон на Красной площади в Москве на 9 мая

Как говорит инициатор конкурса коммерсант Владимир Яценко, вознаграждение объявлено для того, чтобы мотивировать украинцев и испортить "праздник" россиянам.

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Красная площадь в Москве / коллаж фото УНИАН

Один из основателей финансового учреждения Monobank и один из создателей украинского дрона "Довбуш" Владимир Яценко пообещал выплатить премию тем людям, которые разработают беспилотник, чей беспилотник 9 мая сможет долететь до Москвы ‒ столицы страны-агрессора России. Именно такие условия конкурса на своей странице в социальной сети Facebook коммерсант обнародовал 6 апреля.

Яценко пишет ‒ по его данным, русский диктатор Владимир Путин сомневается, проводить ли парад 9 мая в Москве. И потому коммерсант призвал устроить россиянам "праздник". А также предложил вознаграждение в размере 20 млн гривен команде, чей беспилотник с помощью военных долетит до российской столицы и приземлится на Красной площади в центре Москвы.

Для того, чтобы не перепутать участников конкурса с другими беспилотниками, пишет Яценко, на их крыльях необходимо написать лозунг, к примеру: "Слава Украине". Коммерсант также говорит,что украинцы могут увеличить размер премии для участников конкурса, пожертвовав свои деньги. Яценко добавил, что его дрон "Довбуш" тоже полетит в Москву, но вне конкурса, чтобы не было конфликта интересов.

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"Надеюсь, что эта сумма будет справедливо разделена между производителем и военными операторами, которые удачно выполнят задачу, и деньги пойдут на усовершенствование БПЛА", — подытожил Яценко.

Новые взрывы в стране-агрессоре

Напомним, днем, 26 марта, в российском городе Киреевск Тульской области произошел взрыв. В результате которого были повреждены частный и многоэтажный дом. По информации российских СМИ, причиной взрыва мог быть беспилотный летательный аппарат.

Кроме того, 22 марта в Курске состоялся мощный "хлопок". Местные паблики сообщали о сильных взрывах в районе аэропорта. Российские пропагандисты распространяли информацию о том, что причин для паники якобы нет.

До этого, 20 марта во временно оккупированном Джанкое прогремели взрывы. Там беспилотники атаковали железную дорогу – один из путей снабжения армии РФ. Также взрывы зафиксировали вблизи военного аэродрома.

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