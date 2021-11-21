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В Украину прибыло первое судно с американским углем

21 ноября 2021, 15:19
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Еще планируются поставки шести партий.

Уголь
Украина импортирует уголь из США / Reuters

В Украину прибыло первое судно с углем из США и Колумбии. Это одно из семи судов из контракта.

Как сообщает пресс-служба энергетического холдинга ДТЭК.

Судно класса "Панамакс" причалило в порт "Южный" в Одессе. Оно предназначено для нужд государственных теплоэлектростанций (ТЭС) "Центрэнерго". Объем первой поставки - 60,5 тыс. т.

Как известно, ДТЭК подписал контракт с международными поставщиками об импорте в Украину 7 судовых партий с углем - 5 из США и 2 - из Колумбии объемом от 40 до 75 тыс. т. каждая.

В целом в Украину поступит около 470 тыс. т. угля в течение ноября 2021 - января 2022 года.

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Следующие партии запланированы на конец ноября, 4 декабря и 1 января.

Также известно, что помимо судовых поставок, компания импортирует уголь из Польши. Речь идет о 340 тыс. т. энергетического угля из Польши.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что первый корабль с углем из США должен прийти в Украину на следующей неделе. Он доставит топливо для Центрэнерго.

Дефицит угля в Украине

Украина не накопила достаточного уровня запасов угля накануне старта отопительного сезона. Поэтому появляются опасения, связанные с недостачей электроэнергии в стране.

Заместитель министра энергетики Максим Немчинов ранее заявлял, что в Украине недостаточно запасов угля для того, чтобы пройти отопительный сезон. Однако у Киева есть миллионные контракты на поставку угля, а ведомство надеется на стабильную работу атомных электростанций.

12 ноября в Министерстве энергетики рассказали о том, что Киевские ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Харьковскую ТЭЦ-5 переводят на газ. Подобные меры должны помочь сэкономить приблизительно 150 тысяч тонн угля в месяц.

Согласно данным госкомпании Укрэнерго, в Украине из-за недостачи угля не работают 60% ТЭС. Нужную нагрузку вырабатывают только 3 блока из 23 государственных электростанций.

Кроме того, по сведениям Минэнерго, запасы угля на складах украинских тепловых электростанций, опустились ниже отметки 500 тысяч тонн.

viber
уголь новости Украины Денис Шмыгаль
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