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В Украине резко выросло число выявленных больных COVID-19 и жертв болезни

21 августа 2021, 08:29
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За минувшие сутки положительный тест на коронавирус получили 1732 украинца. Сутками ранее их было 1600. Умерли еще 38 человек, днем ранее - 26.

карантин, Украина
В Киеве выявили еще 232 зараженных коронавирусом человека / УНИАН

По состоянию на утро субботы, 21 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 732 жителей страны. В том числе заболели 104 ребенка и 32 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 616 человек; летальных случаев - 38 (сутками ранее их было 26); выздоровели 763 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (232), Харьковской (156), Днепропетровской (148), Одесской (127) и Запорожской (119) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 273 558 человек;
  • выздоровели - 2 200 763 человека;
  • летальных исходов - 53 432;
  • проведено ПЦР-тестов - 11 800 769.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 21 августа 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

По состоянию на утро пятницы, 20 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 600 жителей страны. В том числе заболели 112 детей и 46 медработников. Были госпитализированы 597 человек; летальных случаев - 26; выздоровели 882 человека.

В Украине готовят меры из-за вероятного введения новых карантинных ограничений, вызванных эпидемией коронавируса, заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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В Минздраве сообщили, что карантин в Украине может быть усилен в том случае, если заболеваемость COVID-19 возрастет, а число тестов на коронавирусную инфекцию снизится. Вся страна окажется в желтой эпидемиологической зоне, если за 14 дней будет более 75 зараженных вирусом пациентов на 100 тысяч населения, или один из регионов окажется в красной зоне.

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Врач-эпидемиолог Сергей Кравченко заявил, что традиционная диагностика коронавируса COVID-19 усложнилась. По его словам, ранее был специфический симптом коронавируса – отсутствие вкуса и запаха. Но для штамма Дельта это не характерно. Теперь болезнь маскируется под другое заболевание.

Кроме того, Кравченко отметил, что штамм Дельта сложнее лечить и в Украине может возникнуть проблема с нехваткой кислорода для больных.

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