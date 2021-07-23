В Украине стремительно гниет картофель на полях из-за ливней: что будет с ценами

Картошка в Украине массово гниет / pixabay

Из-за ливней в июле на большей территории Украины урожай картофеля испортился.

Как сообщает EastFruit фермеры вынуждены снижать цену.

Также каждый день фермеры наблюдают за ценой картофеля на рынке, чтобы хоть как-то продать урожай.

Сейчас продают непригодный для хранения картофель, который производителям нужно сбыть как можно быстрее. В то же время спрос заметно снизился - потребителей часто не устраивает внешний вид картофеля.

В Херсонской области продают картофель по 3-4 грн/кг. Фермеры других областей, где урожай картофеля более приемлемого качества, также снижают цены.

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На сегодня картофель поступает в продажу в среднем по 4-7 грн/кг, что в среднем на 16% дешевле.

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Синоптики прогнозируют, что на всей территории страны дожди будут продолжаться. Поэтому фермеры прогнозируют, что цены на картофель не увеличатся до конца августа, пока не приступят к сбору урожая картофеля, которая пригодна для хранения.

Напомним, ранее сообщалось, что более половины сливочного масла, которое продают в Украине, являются фальсификатом.

Об этом свидетельствуют данные свежего исследования центра ТЕСТ.

Как говорят эксперты, гораздо чаще можно наткнуться на масляную подделку на рынках и в маленьких магазинах.