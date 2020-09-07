В Украине ввели круглосуточный весовой контроль грузовиков

Грузовики будут тщательно взвешивать / Фото: Facebook/Тарас Кутовой

Кабинет министров Украины 7 сентября принял постановление о введении круглосуточного весового контроля транспортных средств.

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook сообщил, что такие меры позволят сохранить автомобильные дороги в стране в хорошем состоянии.

"Правительство приняло проект распоряжения "О мерах по недопущению разрушения автомобильных дорог". Речь идёт о введении круглосуточного весового контроля транспортных средств Укртрансбезопасностью вместе с Нацполициею, СБУ, ДФС, Укравтодором и местными органами исполнительной власти", — написал Мокан.

По словам чиновника, помимо общих мероприятий габаритно-весового контроля, предусмотрена закупка соответствующего оборудования и ремонт имеющихся специально оборудованных мест осуществления данного контроля.

В Германии полиция задержала на трассе украинского водителя грузового автомобиля на литовских номерах, который находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Напомним, жуткая авария произошла в Киеве на улице Зоологическая на территории воинской части 25 августа 2020 года. Майор ВСУ Владимир Холодный совершил наезд на трех курсанток, которые стояли у административного здания по улице Зоологическая (Шевченковский район Киева). Двум пострадавшим пришлось ампутировать по одной ноге.