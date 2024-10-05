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В Украины могут возникнуть проблемы с использованием новых авиабомб от США

Анна Косик
5 октября 2024, 04:01
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Из-за угрозы попасть в зону поражения ПВО врага, применять авиабомбы на украинских самолетах невозможно.
F-16, JSOW
Эффективность американских авиабомб зависит от возможности самолетов безопасно набрать высоту / Коллаж: Главред, фото: Википедия, US Air Force

Недавно президент США Джо Байден заявил о передаче Украине авиабомб для истребителей F-16 JSOW, которые ВСУ смогут использовать по собственному усмотрению. Однако у этого вооружения есть определенная специфика.

Как пояснил в эфире FREEДОМ авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап, Украина сейчас ограничена в использовании самолетов на больших высотах, ведь это представляет опасность поражения средствами ПВО страны-агрессора России.

"Эту бомбу может пускать только самолет F-16. Поэтому украинские пилоты будут вынуждены пускать ее, разгоняя F-16 на малой высоте и затем отпуская ее в режиме кабрирования. Таким образом, мы сможем использовать ее, в лучшем случае, на дистанциях 25-30, максимум - 40 км, не более. Поэтому говорить о средней дальности или какой-то дальнобойности бомбы JSOW не приходится", - добавил он.

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При этом, сама JSOW, по словам авиационного эксперта, больше похожа на крылатую ракету без двигателя. Она достаточно точная и с высоты 10-12 тысяч метров эта авиабомба может залетать аж на 120 километров. Поэтому, если у Украины появится возможность применения JSOW на больших высотах, это действительно станет усилением дальнобойности.

Крылатая дальнобойная авиабомба JSOW инфографика
JSOW / Инфографика: Главред

Кто такой Константин Криволап?

Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Передача Украине авиабомб JSOW - что известно

Напомним, что 26 сентября США объявили о том, что предоставили Украине крылатые авиабомбы Joint Standoff Weapon (JSOW) к истребителям F-16. Речь идет о бомбах с кассетной боевой частью и дальностью до более 70 миль или 112 км.

Это произошло даже после того, как диктатор страны-агрессора Владимир Путин заявил, что в случае, если страны НАТО будут "прямо" участвовать в запуске ракет вглубь России, РФ отреагирует на это "ответными мерами".

Впоследствии стало известно, что авиабомбы JSOW, которые Соединенные Штаты Америки решили передать Украине, невозможно использовать по прямому назначению в сложившихся условиях из-за плотности работы вражеской ПВО, однако для них могут найти другое применение.

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