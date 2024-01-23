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Россия снова атакует Украину баллистикой и дронами

Яна Ставская
23 января 2024, 22:33обновлено 23 января, 23:05
Есть три попадания в Киевском районе Харькова – все исключительно по гражданской инфраструктуре.
Россия снова атакует Украину баллистикой и дронами
Воздушные силы предупреждают о применении РФ баллистики / коллаж Главреда. Фото: ua.depoditphoto.com, скриншот Главреда

Вечером, 23 января, Россия вновь выпустила по Украине ракеты и ударные иранские дроны. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Карта воздушных тревог

По состоянию на 22:20 тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Луганской и Черкасской областях. Пресс-служба Воздушных сил сообщала о полете иранских беспилотников.

Согласно данным Воздушных сил, россияне около 20:20 выпустили рой "Шахедов" из оккупированной части Херсонской области. Дроны фиксировались на Харьковщине и Днепропетровщине в направлении Полтавской области, а еще - в Черкасской области в направлении Киевщины.

видео дня

Взрывы в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российские оккупанты в третий раз за день атаковали город с воздуха.

Украинские военные тем временем докладывали о запуске РФ баллистических ракет в направлении Харькова.

По словам Терехова, РФ снова ударила по гражданским объектам.

"И снова удар по жилой застройке. Ни одного военного объекта там нет. Исключительно жилые дома или гражданская инфраструктура - типа магазинов, больниц, аптек и др. Агрессор в который раз за этот день доказывает, что Россия - это государство-террорист и прощения ей быть не может", - подчеркнул Терехов.

Предварительно в результате вечернего удара РФ по Харькову пострадало 7 человек, но цифра может быть выше, предупредил мэр Терехов.

В свою очередь председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал о трех попаданиях в Киевском районе города.

"Оккупанты третий раз за сутки нанесли удары по Киевскому району Харькова. Предварительно - три попадания. Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Экстренные службы выехали на места, информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении главы ОВА.

Комбинированный ракетный удар РФ 23 января

В ночь и утром 23 января Россия выпустила более 40 ракет по Украине – взрывы прогремели, в частности, в Киеве, Харькове и Днепре. Ракетный удар был комбинированным. Враг применил крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.

В результате утренних ракетных ударов по Харькову пострадали не менее 30 жилых домов, есть погибшие и раненые. По словам главы ОВА Олега Синегубова, оккупанты нанесли по жилым районам Харькова около 12 комбинированных ракетных ударов из С-300, ракетами Х-32 и "Искандер".

В Киеве утром сообщали о семи пострадавших. Большинство из них - в Соломенском районе. Шестерых человек госпитализировали, одному пострадавшему, 13-летнему парню, медики оказали помощь на месте.

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новости Харькова тревога взрыв ракетный удар
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