В Украине большой дефицит электроэнергии: привлекли аварийную помощь от соседних стран

С самого утра потребление электроэнергии в Украине превышает прогнозный уровень на 2,2%.

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В Украине дефицит электроэнергии / коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

В энергосистеме Украины 11 декабря в очередной раз возник дефицит электроэнергии, поэтому государство привлекло аварийную помощь из Румынии и Польши для поддержания баланса.

Как сообщили в пресс-службе "Укрэнерго" в Telegram, что в энергосистеме Украины зафиксирован дефицит мощности из-за недостаточного объема генерации на фоне высокого уровня потребления электричества. До сих пор очень ограничены возможности электростанций по увеличению производства электроэнергии.

Так, 11 декабря сразу три энергоблока не включились в работу в нужное время в связи с продолжением аварийного ремонта. На других блоках ТЭС продолжаются аварийные и плановые ремонты.

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С самого утра потребление электроэнергии в Украине превышает прогнозный уровень на 2,2%. В отдельных областях этому способствует ухудшение погоды: сильный ветер и гололедица.

Чтобы избежать отключений света и для поддержания баланса в энергосистеме диспетчерский центр "Укрэнерго" в очередной раз привлек аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии соседних стран. Речь идет о Румынии и Польше.

Отключение света в Украине

Напомним, что в Минэнерго надеются, что удастся обойтись без отключений света в холода. В министерстве надеются, что удастся избежать отключений электроэнергии зимой, хотя есть план б с применением графиков отключений.

В Украине уже есть графики отключения света. Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук отметила, что отключения света в Украине могут быть только при значительных повреждениях в случае обстрелов.

Потребление электричества в Украине бьет рекорды, подключена аварийная помощь. Украинцам следует экономно потреблять электрическую энергию, чтобы в энергетической системе не возникло ее дефицита.

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